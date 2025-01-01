Спектакль Путешествие в Реймс

Опера Джоаккино Россини в Мариинском театре

Приготовьтесь к волнующему путешествию в мир музыки и театра! Опера Джоаккино Россини «Путешествие в Реймс» пройдет в Мариинском театре. Исполнение состоится на итальянском языке с синхронными титрами на русском, что позволит всем зрителям глубже понять сюжет.

История создания

Мировая премьера оперы состоялась 19 июня 1825 года в Итальянском театре в Париже. В Мариинском театре опера была впервые представлена 13 апреля 2005 года, а обновленная версия увидит свет 28 января 2024 года в Концертном зале театра.

Либретто и вдохновение

Либретто создано Луиджи Балокки по мотивам романа мадам де Сталь «Коринна, или Италия». Это интересно, поскольку сама поэтесса стала символом романтического движения, и ее творчество олицетворяет идеалы любви и свободы.

Краткое содержание

Действие оперы разворачивается 28 мая 1825 года в отеле «Золотая лилия», где собраны именитые постояльцы, готовящиеся к церемонии коронации Карла X во французском Реймсе.

Экономка отеля Маддалена подготавливает слуг к отъезду, но слуга дон Пруденцио выражает сомнения в здоровье гостей. Однако, несмотря на это, готовится поездка.

Хозяйка отеля, мадам Кортезе, целый день учит слуг, о чем говорить с постояльцами, чтобы обеспечить «Золотой лилии» славу лучшего заведения в Европе.

Первые гостьи представляют собой яркую палитру характеров: модница графиня де Фольвиль волнуется из-за перевернувшейся кареты и испорченных нарядов. Ее переживания вызывают юмористические недоразумения и споры среди мужчин, пытающихся помочь.

На сцене возникают новые персонажи: антиквар дон Профондо, испанец дон Альваро и польская вдова маркиза Мелибея. Их взаимодействия приводят к комичным ситуациям, включая дуэль вызванную ревностью.

Коринна, римская поэтесса, успокаивает конфликт своей песней о мире и любви. Несмотря на трудности, она становится объектом увлечения нескольких мужчин, что создает дополнительную интригу.

Заключительная сцена представляет собой потрясающий праздничный дивертисмент, в котором гости исполняют песни своих стран, и завершается импровизацией Коринны о новом короле.

Почему стоит посетить

«Путешествие в Реймс» — это удивительное сочетание комедии, музыки и театра. Опера способна удивить зрителей не только своими мелодиями, но и ярким визуальным рядом. Присоединяйтесь к этому театральному празднику и получите незабываемые эмоции!