Вниманию театральных зрителей представляем уникальный спектакль «Путешествие в Реймс» Джоаккино Россини. Эта опера в одном действии — яркий пример «актуального» произведения XIX века, написанного «на злобу дня». Ее сюжет сосредоточен на стремлении героев попасть на коронацию Карла X, что вызывало огромный ажиотаж во Франции.
Коронация прошла в Реймсе 28 мая 1825 года и стала символом возвращения к традициям дореволюционной монархии. Всего через три недели после этого, 19 июня, в Итальянском театре в Париже состоялась премьера оперы Россини, созданной специально к этому событию.
На премьере выступали лучшие исполнители своего времени, такие как Джудитта Паста, Эстер Момбелли, Лаура Чинти, Марко Бордоньи, Доменико Донцелли и Николя Левассёр. Неповторимые голоса и мастерство этих артистов сделали спектакль незабываемым.
«Путешествие в Реймс» исполняется на итальянском языке с русскими субтитрами, что позволяет зрителям глубже погрузиться в захватывающий сюжет и насладиться музыкальным великолепием Россини. Либретто, написанное Луиджи Балокки, основано на романе Жермены де Сталь «Коринна, или Италия».
Не упустите возможность увидеть этот выдающийся спектакль на сцене Большого театра России!