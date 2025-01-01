Опера Джоаккино Россини. Спектакль Большого театра России

Вниманию театральных зрителей представляем уникальный спектакль «Путешествие в Реймс» Джоаккино Россини. Эта опера в одном действии — яркий пример «актуального» произведения XIX века, написанного «на злобу дня». Ее сюжет сосредоточен на стремлении героев попасть на коронацию Карла X, что вызывало огромный ажиотаж во Франции.

Исторический контекст

Коронация прошла в Реймсе 28 мая 1825 года и стала символом возвращения к традициям дореволюционной монархии. Всего через три недели после этого, 19 июня, в Итальянском театре в Париже состоялась премьера оперы Россини, созданной специально к этому событию.

Заслуженные исполнители

На премьере выступали лучшие исполнители своего времени, такие как Джудитта Паста, Эстер Момбелли, Лаура Чинти, Марко Бордоньи, Доменико Донцелли и Николя Левассёр. Неповторимые голоса и мастерство этих артистов сделали спектакль незабываемым.

Опера на итальянском языке

«Путешествие в Реймс» исполняется на итальянском языке с русскими субтитрами, что позволяет зрителям глубже погрузиться в захватывающий сюжет и насладиться музыкальным великолепием Россини. Либретто, написанное Луиджи Балокки, основано на романе Жермены де Сталь «Коринна, или Италия».

Не упустите возможность увидеть этот выдающийся спектакль на сцене Большого театра России!