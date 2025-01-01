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Путешествие в одиночку
Билеты от 800₽
Киноафиша Путешествие в одиночку

Спектакль Путешествие в одиночку

Постановка
Театр кукол им. Образцова 6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Кукольный моноспектакль «Путешествие в одиночку» о молодом художнике-кукольнике

Приглашаем вас на показ уникального кукольного моноспектакля «Путешествие в одиночку», который расскажет историю молодого художника-кукольника Цзиндяо Хуна. Это необычное представление проведет зрителей по пути от первых шагов в искусстве до его высот, где классическое китайское представление «Путешествие в одиночку за тысячи миль» становится театром в театре.

Сюжет и персонажи

Главный герой спектакля, Цзиндяо, сталкивается с испытаниями, которые выпали на долю знаменитого персонажа исторического романа «Троецарствие» Гуань Юя. Через призму своего опыта он воссоздает на сцене сложные эмоции и внутренние конфликты, что делает спектакль не только увлекательным, но и глубоким.

Технические особенности

В спектакле используются четыре типа кукол: марионетки, перчаточные, тростевые и теневые, количество которых превышает двадцать. Это разнообразие позволяет артисту-кукловоду максимально выразить свою творческую идею и создать уникальную атмосферу.

Команда спектакля

  • Продюсер: Лю Цзыюань
  • Драматург / Режиссер: Ма Юань
  • Режиссер-постановщик / Актер / Кукловод: Хун Цзиндяо
  • Постановщик: Ли Хуахуй
  • Ассистенты режиссера: Кэ Юаньда, Лю Сиюань

Заключение

«Путешествие в одиночку» - это не просто спектакль, а настоящая симфония народной культуры и личного опыта артиста. Не упустите возможность насладиться этим увлекательным представлением и погрузиться в мир китайского театра!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 сентября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
14:00 от 800 ₽

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