Спектакль Путешествие в одиночку

Кукольный моноспектакль «Путешествие в одиночку» о молодом художнике-кукольнике

Приглашаем вас на показ уникального кукольного моноспектакля «Путешествие в одиночку», который расскажет историю молодого художника-кукольника Цзиндяо Хуна. Это необычное представление проведет зрителей по пути от первых шагов в искусстве до его высот, где классическое китайское представление «Путешествие в одиночку за тысячи миль» становится театром в театре.

Сюжет и персонажи

Главный герой спектакля, Цзиндяо, сталкивается с испытаниями, которые выпали на долю знаменитого персонажа исторического романа «Троецарствие» Гуань Юя. Через призму своего опыта он воссоздает на сцене сложные эмоции и внутренние конфликты, что делает спектакль не только увлекательным, но и глубоким.

Технические особенности

В спектакле используются четыре типа кукол: марионетки, перчаточные, тростевые и теневые, количество которых превышает двадцать. Это разнообразие позволяет артисту-кукловоду максимально выразить свою творческую идею и создать уникальную атмосферу.

Команда спектакля

Продюсер: Лю Цзыюань

Лю Цзыюань Драматург / Режиссер: Ма Юань

Ма Юань Режиссер-постановщик / Актер / Кукловод: Хун Цзиндяо

Хун Цзиндяо Постановщик: Ли Хуахуй

Ли Хуахуй Ассистенты режиссера: Кэ Юаньда, Лю Сиюань

Заключение

«Путешествие в одиночку» - это не просто спектакль, а настоящая симфония народной культуры и личного опыта артиста. Не упустите возможность насладиться этим увлекательным представлением и погрузиться в мир китайского театра!