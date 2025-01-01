Спектакль Путешествие в ледяное царство

Меню
Путешествие в ледяное царство
6+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Новогодний детский спектакль в Новосибирске

Сказочный сюжет спектакля

Любимый праздник под угрозой – и это не шутки! Новогоднее чудо пропало. Коварная Королева Льда похитила праздник и заточила Дедушку Мороза в своих вечных льдах.

Наша героиня, хрупкая Снегурочка, решает принять участие в спасательной миссии. У неё и без того масса проблем – похоже, Дедушка в последнее время слишком баловал внучку. Снегурочка отправляется на поиски Королевы сквозь зеркала бесконечных льдов.

Кто повстречается Снегурочке на этом трудном пути? Кто поможет справиться с капризным характером Королевы и необычными заданиями? Конечно, зрители! Спектакль полон загадок и увлекательных игр, в которых сможет участвовать каждый.

Семейные ценности и взаимодействие

Этот спектакль – не просто развлечение. Он учит детей дружбе, смелости и умению работать в команде. Уверены, всем вместе нам ничего не стоит найти Дедушку Мороза и вернуть новогоднее чудо!

Декабрь
Январь
20 декабря суббота
12:00
Новосибирский дом актера Новосибирск, Серебренниковская, 35
от 500 ₽
21 декабря воскресенье
12:00
Новосибирский дом актера Новосибирск, Серебренниковская, 35
от 500 ₽
27 декабря суббота
12:00
Новосибирский дом актера Новосибирск, Серебренниковская, 35
от 500 ₽
15:00
Новосибирский дом актера Новосибирск, Серебренниковская, 35
от 500 ₽
28 декабря воскресенье
12:00
Новосибирский дом актера Новосибирск, Серебренниковская, 35
от 500 ₽
15:00
Новосибирский дом актера Новосибирск, Серебренниковская, 35
от 500 ₽
29 декабря понедельник
12:00
Новосибирский дом актера Новосибирск, Серебренниковская, 35
от 500 ₽
30 декабря вторник
12:00
Новосибирский дом актера Новосибирск, Серебренниковская, 35
от 500 ₽
15:00
Новосибирский дом актера Новосибирск, Серебренниковская, 35
от 500 ₽
2 января пятница
12:00
Новосибирский дом актера Новосибирск, Серебренниковская, 35
от 500 ₽
3 января суббота
12:00
Новосибирский дом актера Новосибирск, Серебренниковская, 35
от 500 ₽
4 января воскресенье
12:00
Новосибирский дом актера Новосибирск, Серебренниковская, 35
от 500 ₽
5 января понедельник
12:00
Новосибирский дом актера Новосибирск, Серебренниковская, 35
от 500 ₽
6 января вторник
12:00
Новосибирский дом актера Новосибирск, Серебренниковская, 35
от 500 ₽
7 января среда
12:00
Новосибирский дом актера Новосибирск, Серебренниковская, 35
от 500 ₽
8 января четверг
12:00
Новосибирский дом актера Новосибирск, Серебренниковская, 35
от 500 ₽
9 января пятница
12:00
Новосибирский дом актера Новосибирск, Серебренниковская, 35
от 500 ₽
10 января суббота
12:00
Новосибирский дом актера Новосибирск, Серебренниковская, 35
от 500 ₽
11 января воскресенье
12:00
Новосибирский дом актера Новосибирск, Серебренниковская, 35
от 500 ₽

