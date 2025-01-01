Спектакль Путешествие в ледяное царство

Новогодний детский спектакль в Новосибирске

Сказочный сюжет спектакля

Любимый праздник под угрозой – и это не шутки! Новогоднее чудо пропало. Коварная Королева Льда похитила праздник и заточила Дедушку Мороза в своих вечных льдах.

Наша героиня, хрупкая Снегурочка, решает принять участие в спасательной миссии. У неё и без того масса проблем – похоже, Дедушка в последнее время слишком баловал внучку. Снегурочка отправляется на поиски Королевы сквозь зеркала бесконечных льдов.

Кто повстречается Снегурочке на этом трудном пути? Кто поможет справиться с капризным характером Королевы и необычными заданиями? Конечно, зрители! Спектакль полон загадок и увлекательных игр, в которых сможет участвовать каждый.

Семейные ценности и взаимодействие

Этот спектакль – не просто развлечение. Он учит детей дружбе, смелости и умению работать в команде. Уверены, всем вместе нам ничего не стоит найти Дедушку Мороза и вернуть новогоднее чудо!