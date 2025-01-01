Путешествие в Хогвартс

Волшебное путешествие с Imperial Orchestra

Imperial Orchestra приглашает вас в захватывающее приключение во вселенную Гарри Поттера! Симфонический оркестр и хор, словно волшебники, перенесут вас в мир магии и чародейства.

На огромном экране оживут самые яркие моменты из любимых фильмов, и вы заново переживете трогательные сцены киновселенной вместе с главными героями.

Тематика и атмосфера

Тематическое оформление сцены и холла нового концертного зала Imperial Hall телепортирует вас в знаменитую школу чародейства. Это уникальная возможность не только насладиться музыкой, но и погрузиться в атмосферу волшебства.

Фотозоны и интерактивные элементы

Вас ждут красивые фотозоны, где вы сможете запечатлеть на память самые яркие моменты вечера. Маги и волшебники будут рады поделиться своими знаниями и создать незабываемую атмосферу.

Угощения и сувениры

В буфете Imperial Hall вы найдете вкусные тематические угощения, а в сувенирной лавке — памятные подарки. Кроме того, распределяющая шляпа поможет определить ваш факультет!

Программа концерта

Шоу-концерт подарит незабываемые впечатления как детям, так и взрослым. В программу вошли музыкальные фрагменты из всех фильмов о мальчике, который выжил.

Удобное месторасположение

Концертный зал находится всего в 50 метрах от метро «Кировский завод». Imperial Hall — это всегда комфортная обстановка, отличное обслуживание и высочайший уровень шоу!

Продолжительность

Продолжительность мероприятия — 2 часа, включая антракт.