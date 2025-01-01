Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Путешествие в Хогвартс
Билеты от 2500₽
Киноафиша Путешествие в Хогвартс

Путешествие в Хогвартс

0+
Продолжительность 2 часа с антрактом
Возраст 0+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Волшебное путешествие с Imperial Orchestra

Imperial Orchestra приглашает вас в захватывающее приключение во вселенную Гарри Поттера! Симфонический оркестр и хор, словно волшебники, перенесут вас в мир магии и чародейства.

На огромном экране оживут самые яркие моменты из любимых фильмов, и вы заново переживете трогательные сцены киновселенной вместе с главными героями.

Тематика и атмосфера

Тематическое оформление сцены и холла нового концертного зала Imperial Hall телепортирует вас в знаменитую школу чародейства. Это уникальная возможность не только насладиться музыкой, но и погрузиться в атмосферу волшебства.

Фотозоны и интерактивные элементы

Вас ждут красивые фотозоны, где вы сможете запечатлеть на память самые яркие моменты вечера. Маги и волшебники будут рады поделиться своими знаниями и создать незабываемую атмосферу.

Угощения и сувениры

В буфете Imperial Hall вы найдете вкусные тематические угощения, а в сувенирной лавке — памятные подарки. Кроме того, распределяющая шляпа поможет определить ваш факультет!

Программа концерта

Шоу-концерт подарит незабываемые впечатления как детям, так и взрослым. В программу вошли музыкальные фрагменты из всех фильмов о мальчике, который выжил.

Удобное месторасположение

Концертный зал находится всего в 50 метрах от метро «Кировский завод». Imperial Hall — это всегда комфортная обстановка, отличное обслуживание и высочайший уровень шоу!

Продолжительность

Продолжительность мероприятия — 2 часа, включая антракт.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 декабря
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
20:00 от 2500 ₽

Фотографии

Путешествие в Хогвартс Путешествие в Хогвартс Путешествие в Хогвартс Путешествие в Хогвартс Путешествие в Хогвартс Путешествие в Хогвартс Путешествие в Хогвартс Путешествие в Хогвартс Путешествие в Хогвартс Путешествие в Хогвартс Путешествие в Хогвартс Путешествие в Хогвартс Путешествие в Хогвартс Путешествие в Хогвартс

В ближайшие дни

Романтический вечер в Париже
12+
Французский шансон Неоклассика
Романтический вечер в Париже
2 августа в 20:30 Англиканская церковь Святого Андрея
от 2800 ₽
Машенька и Медведь
31 августа в 11:00 Московский открытый театр кукол
от 1000 ₽
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
6+
Рок Живая музыка
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
24 октября в 19:00 Standup Café
от 1200 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше