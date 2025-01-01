Меню
Путешествие в Древний Египет. Лекция Н. Михайловской
Путешествие в Древний Египет. Лекция Н. Михайловской

Путешествие в Древний Египет. Лекция Н. Михайловской

6+
Возраст 6+
О концерте/спектакле

Лекция о древнем Египте в лофт-пространстве «Своё поле»

Мы приглашаем вас в увлекательное путешествие по тропинкам древних цивилизаций! В рамках нашей новой лекции вы сможете не только узнать много нового, но и погрузиться в атмосферу Древнего Египта.

Загадки Древнего Египта

На этой лекции мы узнаем, как был потерян и вновь открыт Древний Египет. Вы услышите о знаменитом крике Наполеона, который обратился к своим солдатам у подножия величественных пирамид: «Солдаты, сорок веков величия смотрят на вас с высоты этих пирамид!» — и о том, как он ошибся, ведь веков оказалось гораздо больше.

Расшифровка иероглифов

Вы также узнаете о том, как в Европу потекли камни с надписями на загадочном языке, и как десятки выдающихся умов взялись за их расшифровку. Эту задачу удалось решить юному французскому исследователю Франсуа Шампольону, который обладал не только страстью к древнему искусству, но и египетской внешностью.

Что такое иероглиф?

Мы обсудим, что такое «иероглиф» и как его читать. Вы узнаете, какие секреты таит в себе работа археолога в Древнем Египте и какие открытия были сделаны благодаря исследованию этого удивительного наследия.

О лекторе

Наталья Анатольевна Михайловская — опытный преподаватель истории искусства с более чем 30-летним стажем. Она воспитывает целую плеяду увлечённых любителей искусства и искусствоведов в одной из московских гимназий.

Не упустите возможность погрузиться в мир древностей и открыть для себя новые горизонты вместе с нами!

Расписание

27 сентября
Лофт-пространство «Своё поле» Москва, Берсеневская наб., 6, стр. 3, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 1200 ₽

