Киноафиша Путешествие в Чукоккалу

Спектакль Путешествие в Чукоккалу

Постановка
Новосибирский театр кукол 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Путешествие в Чукоккалу» в Новосибирском театре кукол

«Чукоккала, Чукоккала — страна стихотворений, писателя Чуковского прекрасное творение…»

Приглашаем вас на увлекательное путешествие в мир детских фантазий и стихотворных приключений! Спектакль «Путешествие в Чукоккалу» — это яркая постановка, основанная на известных сказках Корнея Ивановича Чуковского: «Телефон», «Тараканище» и «Бармалей». В этой постановке юные путешественники (артисты) делятся своими впечатлениями о недавно завершённом путешествии в удивительную страну Чукоккалу.

Уникальная театральная форма

Спектакль отличается оригинальным подходом к постановке. Куклы, используемые в спектакле, являются планшетными, и актёры управляют ими с помощью открытого приёма вождения. Это значит, что зрители могут наблюдать за всем процессом создания волшебства прямо на сцене, без традиционной ширмы. Артисты, облачённые в яркие костюмы, мастерски управляют куклами, оживляя персонажей перед глазами зрителей.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного путешествия! «Путешествие в Чукоккалу» — это спектакль, который оставит незабываемые впечатления у зрителей всех возрастов.

