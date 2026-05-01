Занятие для юных исследователей в Московском планетарии

Приглашаем детей от 5 до 8 лет на интерактивное занятие «Путешествие солнечного лучика» в Московском планетарии. В рамках программы «Театр увлекательной науки» маленькие зрители смогут весело и познавательно разобраться в основах физики света и астрономии.

Игра с Звездочётом

Занятие проходит в игровой форме под руководством сказочного Звездочёта. Дети становятся юными исследователями и получают возможность найти ответы на важные вопросы: откуда берется солнечный луч, из чего он состоит, и почему летом тепло, а зимой холодно.

Научные опыты

Во время занятия ребята проводят настоящие эксперименты в лаборатории, что позволяет им увидеть свойства света «вживую». Это отличная возможность для молодых ученых применить свои знания на практике.

Творческий отчет

В финале каждый ребенок заполняет собственный научный отчет, используя красочные наклейки. Это не только завершающий этап занятия, но и возможность укрепить полученные знания в игровой форме.

Продолжительность

Занятие длится 45-50 минут, что идеально подходит для активного участия детей.