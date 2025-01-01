Хотите оказаться за кулисами Мариинского театра? У вас есть уникальная возможность подняться под купол здания в Головинский зал, где художники создают живописные декорации. Вы сможете увидеть сцену из первого ряда царской ложи и оказаться у пульта режиссера, ведущего спектакль.
Мариинский театр предлагает редкую возможность осмотреть служебные помещения и узнать:
Мы ждем вас в кассовом фойе исторического здания Мариинского театра. Сбор группы — за 15 минут до начала визита. Не упустите возможность прикоснуться к театральному искусству и узнать много нового!