Экскурсия по закулисью Мариинского театра

Хотите оказаться за кулисами Мариинского театра? У вас есть уникальная возможность подняться под купол здания в Головинский зал, где художники создают живописные декорации. Вы сможете увидеть сцену из первого ряда царской ложи и оказаться у пульта режиссера, ведущего спектакль.

Что вас ждет на экскурсии?

Мариинский театр предлагает редкую возможность осмотреть служебные помещения и узнать:

Какую ложу предпочитали императоры?

Как они могли незаметно попасть в театр и пройти за сцену?

Чем славится декорационный «сарай»?

Как обслуживали громадную люстру в XIX веке и как это делают сейчас?

Информация для участников

Мы ждем вас в кассовом фойе исторического здания Мариинского театра. Сбор группы — за 15 минут до начала визита. Не упустите возможность прикоснуться к театральному искусству и узнать много нового!