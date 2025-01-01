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Киноафиша Путешествие по закулисью Мариинского театра

Путешествие по закулисью Мариинского театра

0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Экскурсия по закулисью Мариинского театра

Хотите оказаться за кулисами Мариинского театра? У вас есть уникальная возможность подняться под купол здания в Головинский зал, где художники создают живописные декорации. Вы сможете увидеть сцену из первого ряда царской ложи и оказаться у пульта режиссера, ведущего спектакль.

Что вас ждет на экскурсии?

Мариинский театр предлагает редкую возможность осмотреть служебные помещения и узнать:

  • Какую ложу предпочитали императоры?
  • Как они могли незаметно попасть в театр и пройти за сцену?
  • Чем славится декорационный «сарай»?
  • Как обслуживали громадную люстру в XIX веке и как это делают сейчас?

Информация для участников

Мы ждем вас в кассовом фойе исторического здания Мариинского театра. Сбор группы — за 15 минут до начала визита. Не упустите возможность прикоснуться к театральному искусству и узнать много нового!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Мариинский театр Санкт-Петербург, Театральная пл., 1
15:00 от 1500 ₽ 16:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Мариинский театр Санкт-Петербург, Театральная пл., 1
15:00 от 1500 ₽ 16:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Мариинский театр Санкт-Петербург, Театральная пл., 1
15:00 от 1500 ₽ 16:00 от 1500 ₽

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