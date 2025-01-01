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Киноафиша Путешествие по волнам

Спектакль Путешествие по волнам

Постановка
Новосибирский театр кукол 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль-путешествие по Оби для детей 

Обинушка, кукла, символизирующая реку Обь, вместе с другими сказочными героями приглашает детей и их родителей на увлекательный спектакль — путешествие по родному краю. Зрители окажутся на тематических островах и станциях, где им предстоит помогать героям и петь вместе веселую песенку «По реке-ке-ке на теплоходике».

Патриотичная постановка о родном крае

Спектакль призван познакомить детей с природой Новосибирской области, в частности с величественной рекой Обь, которая протекает через всю Россию с юга на север. Это не просто развлечение, а возможность узнать о местной флоре и фауне, ощутить красоту родного края и полюбить его с первых минут.

Возрастные рекомендации

Спектакль рекомендован для детей от двух лет. Это идеальное время, чтобы погрузить юных зрителей в мир сказки и приключений, способствующих развитию их воображения и любви к родной природе.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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