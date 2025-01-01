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Путешествие Нильса с дикими гусями
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Спектакль Путешествие Нильса с дикими гусями

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Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Сказка Сельмы Лагерлеф в театре «Легенда»

Театр «Легенда» представляет увлекательный спектакль для всей семьи «Путешествие Нильса с дикими гусями». Это адаптация знаменитой сказки Сельмы Лагерлеф, которая рассказывает о волшебных приключениях маленького Нильса Хольгерсона.

Сюжет

Может ли обычный мальчик летать верхом на домашнем гусе? Оказывается, может. Но сначала Нильс, за своё непослушание, был превращён гномом в крошечного человечка величиной с мизинец. Теперь, став маленьким, Нильс сталкивается с проблемами, которые раньше не замечал: обиженные гуси, курицы и даже коты стремятся отомстить ему за свои обиды.

Приключения и уроки

Чтобы вернуться к своему прежнему размеру и вернуться домой к маме, Нильс должен научиться важным жизненным урокам. Он отправляется в далёкое и опасное путешествие в Лапландию, где ему предстоит защитить слабых, помочь попавшим в беду и пожертвовать собственным комфортом ради других.

 

Этот спектакль – не только захватывающее приключение, но и важный урок о доброте и сострадании. Приходите в театр «Легенда», чтобы увидеть, как Нильс преодолевает трудности и возвращается к своему прежнему размеру, научившись быть лучше.

Не пропустите возможность стать свидетелем этой чудесной истории и вдохновиться на добрые поступки вместе с Нильсом!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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19:00
Санкт-Петербург, 23 декабря
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19:00
Санкт-Петербург, 24 декабря
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
19:00
Санкт-Петербург, 25 декабря
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
19:00
Санкт-Петербург, 26 декабря
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19:00
Санкт-Петербург, 27 декабря
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
19:00
Санкт-Петербург, 28 декабря
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19:00
Санкт-Петербург, 29 декабря
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19:00
Санкт-Петербург, 30 декабря
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