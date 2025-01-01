«Путешествие Нильса с дикими гусями». Музыкальная сказка в одном действии Краснодарского музыкального театра «Премьера»

История рассказывает о грубом и непослушном мальчике Нильсе, который решает уйти из дома. Вместе со своим другом — гусем Мартином, он отправляется в увлекательное путешествие. Юные зрители вместе с героями попадают в птичий дворик, таинственный лес, огромный старинный замок и, наконец, возвращаются обратно на дворик, преодолев все препятствия. На пути их ждут яркие персонажи: Гном-волшебник, Кот, Лис Смирре, Ворон Фурмле-Дурмле, Филин Флимнеа и множество других удивительных существ.

Интересные факты

Премьера спектакля в Краснодарском музыкальном театре состоялась в 1996 году. Режиссёром стал Эдуард Семенович Симонян, главный режиссёр Архангельского театра драмы им. Ломоносова. Спектакль стал любимым у кубанских зрителей, и 23 марта 2004 года состоялась премьера обновленной версии.

В спектакле участвуют не только солисты театра, но и воспитанники Детской студии Музыкального театра, все из которых поют свои партии в сопровождении оркестра. Артисты балета изображают стаю крыс, диких гусей и хитрых ворон, что делает спектакль живым и увлекательным. Эта сказка учит доброму отношению к людям и животным, помогает понять, что такое хорошо и что такое плохо, и продолжает пользоваться популярностью среди юных зрителей.