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Путешествие Незнайки и его друзей
Киноафиша Путешествие Незнайки и его друзей

Спектакль Путешествие Незнайки и его друзей

6+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Путешествие Незнайки и его друзей» – музыкальный спектакль для всей семьи

Приготовьтесь к захватывающему путешествию по сказочному миру Николая Носова! Яркий и музыкальный спектакль «Путешествие Незнайки и его друзей» приглашает зрителей всех возрастов погрузиться в атмосферу веселья, фантазий и настоящих приключений.

Захватывающий сюжет и знакомые герои

Смелая команда коротышек из Цветочного города отправляется в увлекательное воздушное путешествие на воздушном шаре. Во главе — мудрый Знайка, а рядом с ним — веселый Незнайка, изобретатель Винтик, художник Тюбик, доктор Пилюлькин и композитор Гусля. Их путь полон неожиданностей: герои попадают в грозу, делают вынужденную посадку в незнакомом месте и встречают новых друзей — умных и дружелюбных малышек.

Незнайка: смешной и неуклюжий герой

Особенное внимание, конечно же, уделено Незнайке. Этот обаятельный персонаж, с его голубой шляпой и неиссякаемым оптимизмом, старается быть полезным, но попадает в забавные и нелепые ситуации. «Незнайка, не пой!», «Незнайка, не ной!» — часто слышит он от друзей, но даже самые сложные задачи этот маленький герой решает благодаря своей находчивости и доброте.

Почему стоит посмотреть

Спектакль полон искрометного юмора и ярких музыкальных номеров, которые заставят смеяться не только детей, но и взрослых. Здесь царит атмосфера дружбы и взаимопомощи, и зрителям напоминают о самых простых и важных вещах — о том, что настоящая дружба и поддержка всегда важнее всего.

Приходите с семьей, пойте любимые песни и наслаждайтесь волшебным миром «Незнайки», где каждый найдет что-то для себя!

Режиссер
Александра Мамкаева
В ролях
Арсений Воробьев
Станислав Шапкин
Кирилл Гусев
Андрей Архипов
Олег Коробкин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 августа
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
12:00 от 500 ₽

Фотографии

Путешествие Незнайки и его друзей Путешествие Незнайки и его друзей Путешествие Незнайки и его друзей Путешествие Незнайки и его друзей Путешествие Незнайки и его друзей Путешествие Незнайки и его друзей Путешествие Незнайки и его друзей Путешествие Незнайки и его друзей Путешествие Незнайки и его друзей

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