Путешествие на МКС
Киноафиша Путешествие на МКС

Путешествие на МКС

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Космическое путешествие в зале «Космонавтика»

Приглашаем вас на уникальное событие, которое погрузит в атмосферу настоящей космической одиссеи! В зале «Космонавтика» вы сможете стать частью команды, отправляющейся на Международную космическую станцию (МКС). Это невероятное приключение включает четыре локации, где вы познакомитесь с устройством ракеты-носителя и космического корабля.

Этапы полёта: от старта до невесомости

Вы узнаете о всех этапах полёта, испытаниях невесомости и перегрузках, с которыми сталкиваются космонавты. Мы соберём «экипаж» и займёмся подготовкой к отправлению на МКС. Вам будет интересно узнать, как выглядят будни исследователей космоса, и полюбоваться нашей планетой из модуля «Купола».

Космические задания и приятные бонусы

Чтобы успешно вернуться на Землю, игрокам предстоит проявить находчивость, выполняя оригинальные космические задания. Каждому участнику будет предоставлено космическое питание, а также возможность сделать памятное фото в космическом корабле «Союз-ТМА».

Не упустите шанс отправиться в захватывающее путешествие и открыть для себя удивительный мир космоса! Ждём вас на стартовой площадке!

Продолжительность мероприятия: 1 час 30 минут

Расписание

