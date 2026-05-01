Спектакль Путешествие на Луну

Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии 0+
Оперетта Жака Оффенбаха «Путешествие на Луну» в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии

Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии представляет оперетту Жака Оффенбаха «Путешествие на Луну». Либретто написано Альбером Ванло, Эженом Летерье и Арнольдом Мортье, вдохновленным романами Жюля Верна. Это увлекательная история о полете на пушке с Земли на Луну, деньгах и власти, а также о любви и отношениях между отцами и детьми. Режиссёр-постановщик спектакля — Георгий Исаакян, художественный руководитель МГАДМТ имени Н.И. Сац и президент Ассоциации Музыкальных Театров.

Загадочная Луна в оперетте

Луна на протяжении тысячелетий вдохновляет художников и композиторов на создание фантазий. В жанре опера-буфф Жака Оффенбаха «Путешествие на Луну» — один из ярких примеров этого взаимодействия. Премьера состоялась 26 октября 1875 года в Театре «Гете» в Париже. Необычный сюжет и мелодичная музыка Оффенбаха завоевали сердца зрителей, и оперетта регулярно ставится на мировых сценах.

История спектакля в России

В Санкт-Петербурге оперетта была впервые поставлена на русском языке в 1885 году под названием «Необычайное путешествие на Луну» в театре «Кинь-Грусть». Спектакль осуществил режиссёр М.В. Лентовский. С тех пор «Путешествие на Луну» появлялось на различных сценах города, включая Малый театр на Фонтанке в 1891 году и театр Зоологического сада в 1910 году. Теперь, спустя более ста лет, зрители смогут увидеть новую интерпретацию этой классической оперетты на сцене театра музыкальной комедии.

Сюжет и персонажи

Новый спектакль — это ироничная и фантастическая история о добром правителе Влане и его сыне, принце Капризе. Король, приведённый к банкротству, ждёт возвращения своего сына, который, вместо учёбы за границей, бездельничал. Как же Каприз окажется на Луне и что произойдёт дальше, станет известно только в зрительном зале.

Творческая команда

Либретто адаптировано театром Георгием Голубенко, Леонидом Сущенко и Валерием Хаитом. За музыкальное руководство отвечает заслуженный артист России Андрей Алексеев, а художник спектакля — Екатерина Злая. Балетмейстером выступает Владимир Романовский. В спектакле участвуют солисты, хор, балет и оркестр театра.

Май
Июнь
28 мая четверг
19:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 600 ₽
24 июня среда
19:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 600 ₽
25 июня четверг
19:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 600 ₽

