Оперетта «Путешествие на Луну» от ГИТИС-театра

Что нужно, чтобы оказаться на Луне? Новые технологии? Уникальные разработки? Или, может быть, долгие годы расчетов и мучений? В этой оперетте для такого путешествия достаточно просто влюбиться!

Фантастическая история о полете с Земли на Луну открывает перед зрителями безграничные возможности человечества ради исполнения мечты. Встреча с новым миром Селенитов и их правителем Эталоном XIV станет настоящим приключением. Зрители смогут насладиться искрящейся, бурлящей и нежной музыкой Жака Оффенбаха, которая наполняет спектакль особым шармом.

Мир Селенитов и его обитатели

Существует ли на самом деле это волшебное королевство, где принц Каприз встретит принцессу Фантазию, или это все мираж? На дипломном спектакле мастерской Георгия Исаакяна зрители смогут узнать ответ на этот вопрос.

Почему стоит посетить спектакль?

«Путешествие на Луну» — это не просто музыкальная комедия. Это возможность погрузиться в мир фантазий, где музыка и театр соединяются в уникальном творческом процессе. Спектакль обещает подарить зрителям яркие эмоции и незабываемые впечатления.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного приключения!