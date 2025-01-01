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Путешествие на Багровый остров
Билеты от 1000₽
Киноафиша Путешествие на Багровый остров

Спектакль Путешествие на Багровый остров

Постановка
Эрмитаж 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Погружение в мир театрального закулисья по мотивам Булгакова

На сцене театра состоится премьера спектакля, созданного по мотивам пьесы М.А. Булгакова «Багровый остров», его писем и воспоминаний Е.С. Булгаковой. Это многоплановое, яркое и сатирическое произведение возвращает зрителей к несправедливо забытой работе великого писателя.

Спектакль в спектакле

Зрители окажутся в центре театрального закулисья, где прямо на их глазах проходит генеральная репетиция нового спектакля. Это «спектакль в спектакле» предлагает уникальную возможность увидеть процесс создания театрального искусства, полное приключений и остроумных пародий на лучшие романы Жюля Верна.

Экзотические приключения

Подобно романам Жюля Верна, действие спектакля разворачивается на экзотическом туземном острове, где смелые мореплаватели и прекрасные дамы сталкиваются с неожиданными поворотами судьбы. Важным элементом сюжета служат воспоминания Михаила Булгакова, которые тесно переплетаются с его собственной непростой и трагической судьбой, добавляя глубину и многозначность всему происходящему на сцене.

Не упустите возможность

Не пропустите шанс стать частью этого уникального театрального события, которое сочетает в себе юмор, приключения и глубокие размышления о жизни и искусстве. Премьера спектакля «Багровый остров» состоится в ближайшие выходные. Приобретайте билеты заранее!

Режиссер
Михаил Левитин мл.
Михаил Левитин мл.
В ролях
Станислав Сухарев
Сергей Олексяк
Данила Шевченко
Андрей Семенов
Андрей Семенов
Дарья Белоусова
Дарья Белоусова

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Эрмитаж Москва, Н.Арбат, 11
18:00 от 1000 ₽

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