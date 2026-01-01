Музыкальная сказка «Путешествие Муравьишки» в театре «Зазеркалье»

Главный герой спектакля «Путешествие Муравьишки, или От рассвета до заката» устал от однообразной жизни в муравейнике. Ему хочется увидеть весь белый свет, и он решает покинуть родной дом на один день. Но до захода солнца ему необходимо вернуться обратно. В этот насыщенный день его ждут удивительные встречи, невероятные приключения и серьезные испытания!

Муравьишка успевает вернуться домой до заката, но его взгляд на мир меняется. Он понимает, что такое дружба, взаимопонимание, самоотверженность и благородство.

Творческая команда

Для театра «Зазеркалье» этот мюзикл стал важным проектом. Авторы — талантливый поэт и драматург Вадим Жук, а также известный композитор Роман Львович, многократный автор музыкальных произведений для театра. Роман Львович стал популярным после постановки оперы-мюзикла по «Хоббиту» Толкиена, который впервые увидел сцену театра в 2002 году.

Постановка и визуальное оформление

Новая работа театра «Зазеркалье» ставится под руководством режиссера Анны Снеговой и дирижера Петра Максимова. Ожидайте зрелищный спектакль, полный неожиданных поворотов и причудливых персонажей. Художник Ирина Долгова создала потрясающие декорации и костюмы, которые превращают мир музыкальной сказки в настоящее театральное чудо. Экстравагантная красота муравьёв, пауков, жуков и бабочек создает уникальную атмосферу, которая захватит воображение зрителей.