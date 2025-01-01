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Путешествие комедиантов
Киноафиша Путешествие комедиантов

Спектакль Путешествие комедиантов

Постановка
Дагестанский театр кукол

О концерте/спектакле

Путешествие комедиантов: веселое интерактивное приключение в Дагестанском театре кукол

Спектакль «Путешествие комедиантов» обещает стать настоящим праздником для зрителей всех возрастов. Это одна из самых веселых постановок, где зрителям предстоит помочь разрешить спор между музыкантами: чей инструмент лучше? В процессе обсуждения выясняется, что каждый инструмент уникален, как и различные профессии.

Дружба через трудности

На пути героев спектакля возникают различные трудности, которые заставляют их сблизиться. Это не только история о музыке, но и о том, как важна поддержка и понимание между людьми. Зрители смогут наблюдать, как персонажи становятся дружнее и добрее друг к другу, преодолевая все преграды.

Интерактивный формат

Особенностью спектакля является его интерактивность. На протяжении всей постановки актеры активно взаимодействуют со зрителями, вовлекая их в происходящее. Игры и задания, встроенные в сюжет, делают представление еще более увлекательным и запоминающимся.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого удивительного спектакля! «Путешествие комедиантов» — это не просто зрелище, а настоящее приключение, которое запомнится надолго. Смотрите, участвуйте, наслаждайтесь!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Махачкала, 6 сентября
Дагестанский театр кукол Махачкала, просп. Расула Гамзатова, 40
16:00 от 350 ₽

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