Путешествие к Снежной королеве
Киноафиша Путешествие к Снежной королеве

Спектакль Путешествие к Снежной королеве

Постановка
Театр «Жас Сахна»
Продолжительность 55 минут

О спектакле

Новогодняя елка в театре "Жас Сахна"

С 20 декабря по 5 января театр "Жас Сахна" приглашает вас в настоящее зимнее чудо - сказочное представление по мотивам классической истории о Снежной Королеве.

Вас ждёт волшебная атмосфера!

Зрителей ожидает:

  • яркое театральное представление, наполненное волшебством и радостью;
  • интерактивные игры и танцы вместе с актёрами;
  • фотосессии с Дедом Морозом, Снегурочкой и героями спектакля;
  • вручение новогодних подарков для всех детей.

Расписание представлений

Каждый день вы можете посетить два спектакля: в 11:00 и в 14:00.

Корпоративные мероприятия

Для групп и компаний доступны корпоративные заявки. Выберите удобную дату и подарите детям незабываемую сказку, которая останется в их сердцах навсегда!

Бронирование билетов

Не упустите шанс стать частью этой волшебной зимней истории, где добро, дружба и чудеса побеждают холодное сердце Снежной Королевы! Бронирование уже открыто.

Декабрь
Январь
20 декабря суббота
11:00
Театр «Жас Сахна» г. Алматы, пр. Абая 117
14:00
Театр «Жас Сахна» г. Алматы, пр. Абая 117
от 8000 ₽
21 декабря воскресенье
14:00
Театр «Жас Сахна» г. Алматы, пр. Абая 117
22 декабря понедельник
11:00
Театр «Жас Сахна» г. Алматы, пр. Абая 117
14:00
Театр «Жас Сахна» г. Алматы, пр. Абая 117
23 декабря вторник
11:00
Театр «Жас Сахна» г. Алматы, пр. Абая 117
24 декабря среда
11:00
Театр «Жас Сахна» г. Алматы, пр. Абая 117
25 декабря четверг
11:00
Театр «Жас Сахна» г. Алматы, пр. Абая 117
14:00
Театр «Жас Сахна» г. Алматы, пр. Абая 117
26 декабря пятница
11:00
Театр «Жас Сахна» г. Алматы, пр. Абая 117
14:00
Театр «Жас Сахна» г. Алматы, пр. Абая 117
27 декабря суббота
11:00
Театр «Жас Сахна» г. Алматы, пр. Абая 117
14:00
Театр «Жас Сахна» г. Алматы, пр. Абая 117
28 декабря воскресенье
11:00
Театр «Жас Сахна» г. Алматы, пр. Абая 117
14:00
Театр «Жас Сахна» г. Алматы, пр. Абая 117
29 декабря понедельник
11:00
Театр «Жас Сахна» г. Алматы, пр. Абая 117
14:00
Театр «Жас Сахна» г. Алматы, пр. Абая 117
30 декабря вторник
11:00
Театр «Жас Сахна» г. Алматы, пр. Абая 117
14:00
Театр «Жас Сахна» г. Алматы, пр. Абая 117
3 января суббота
11:00
Театр «Жас Сахна» г. Алматы, пр. Абая 117
14:00
Театр «Жас Сахна» г. Алматы, пр. Абая 117
4 января воскресенье
11:00
Театр «Жас Сахна» г. Алматы, пр. Абая 117
14:00
Театр «Жас Сахна» г. Алматы, пр. Абая 117
5 января понедельник
11:00
Театр «Жас Сахна» г. Алматы, пр. Абая 117
14:00
Театр «Жас Сахна» г. Алматы, пр. Абая 117

