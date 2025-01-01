Спектакль Путешествие к Снежной королеве

Новогодняя елка в театре "Жас Сахна"

С 20 декабря по 5 января театр "Жас Сахна" приглашает вас в настоящее зимнее чудо - сказочное представление по мотивам классической истории о Снежной Королеве.

Вас ждёт волшебная атмосфера!

Зрителей ожидает:

яркое театральное представление, наполненное волшебством и радостью;

интерактивные игры и танцы вместе с актёрами;

фотосессии с Дедом Морозом, Снегурочкой и героями спектакля;

вручение новогодних подарков для всех детей.

Расписание представлений

Каждый день вы можете посетить два спектакля: в 11:00 и в 14:00.

Корпоративные мероприятия

Для групп и компаний доступны корпоративные заявки. Выберите удобную дату и подарите детям незабываемую сказку, которая останется в их сердцах навсегда!

Бронирование билетов

Не упустите шанс стать частью этой волшебной зимней истории, где добро, дружба и чудеса побеждают холодное сердце Снежной Королевы! Бронирование уже открыто.