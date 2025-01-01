Спектакль Путешествие к Снежной королеве

С 20 декабря по 5 января театр "Жас Сахна" приглашает вас в настоящее зимнее чудо - сказочное представление по мотивам классической истории о Снежной Королеве.
Зрителей ожидает:
Каждый день вы можете посетить два спектакля: в 11:00 и в 14:00.
Для групп и компаний доступны корпоративные заявки. Выберите удобную дату и подарите детям незабываемую сказку, которая останется в их сердцах навсегда!
Не упустите шанс стать частью этой волшебной зимней истории, где добро, дружба и чудеса побеждают холодное сердце Снежной Королевы! Бронирование уже открыто.