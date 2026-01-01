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Путешествие голубой стрелы
Киноафиша Путешествие голубой стрелы

Спектакль Путешествие голубой стрелы

16+
Возраст 16+

О спектакле

Рождественская музыкальная сказка по мотивам Джанни Родари

Команда «Атлас искусства» представляет удивительно трогательную историю о игрушках на поезде «Голубая Стрела». Этот спектакль предназначен для семейной аудитории и включает в себя профессиональных музыкантов и актеров из различных театров.

Куклы, солдатики, плюшевый медвежонок и тряпичный пес сбегают из магазина Феи, чтобы отыскать маленького мальчика, оставшегося в новогоднюю ночь без подарка. Сказка передает важные жизненные уроки: не проходить мимо чужой беды, помогать другим и следовать к своей цели, преодолевая трудности.

Музыкальное сопровождение

Музыкальную нить истории поддержат виолончель и фортепиано, в исполнении которых прозвучат произведения таких композиторов, как Ж. Бизе, П. Чайковский, С. Рахманинов и К. Дебюсси. Музыканты: Елена Беляева (фортепиано) и Фёдор Юрченко (виолончель).

Исполнители и длительность

Рассказывать историю будут актеры Молодежного театра на Фонтанке: Агата Зеленкова и Фёдор Фролов. Продолжительность спектакля — 1 час 10 минут с антрактом.

*Важно: билеты необходимо приобретать для каждого зрителя, независимо от возраста.

Не упустите возможность увидеть это волшебное представление, основанное на классической сказке, которая учит нас всем чудесам, которые мы можем творить!

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