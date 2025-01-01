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Путешествие Голубой стрелы
Билеты от 1500₽
Киноафиша Путешествие Голубой стрелы

Спектакль Путешествие Голубой стрелы

Постановка
Off-театр 0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

«Путешествие Голубой стрелы» – волшебная музыкальная сказка

«Путешествие Голубой стрелы» – это увлекательная музыкальная сказка для детей от 4 лет и их родителей, основанная на произведении Джанни Родари. В канун Нового года игрушки решают сбежать от Волшебной Феи, чтобы найти обиженного мальчика и устроить ему незабываемый праздник.

Приключения и необычные встречи

На пути к своему хозяину игрушки сталкиваются с множеством захватывающих приключений и удивительных встреч. Им предстоит встретиться с разбойниками, поговорить с Памятником и даже сразиться с самой феей. Каждый из героев сможет найти своего единственного хозяина – ребенка, что наполнит сердца зрителей теплотой и радостью.

Поучительные моменты и оригинальные номера

Спектакль не только развлекает, но и учит детей важным жизненным урокам, таким как доброта, сострадание и стойкость. В программе множество оригинальных музыкальных и танцевальных номеров, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.

Не упустите возможность увидеть это чудо!

Приглашаем вас и ваших детей на этот волшебный спектакль, который станет отличным началом новогодних праздников. Подарите себе и своим близким незабываемые эмоции и доброе настроение!

Режиссер
Антонина Лебедева
В ролях
Дарья Кузнецова
Виталий Котов
Виталий Колдаев
Вера Нагорнова
Виктор Носов

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
Off-театр Москва, Б.Сухаревский пер., 21, стр. 2
12:00 от 1500 ₽

Фотографии

Путешествие Голубой стрелы Путешествие Голубой стрелы Путешествие Голубой стрелы Путешествие Голубой стрелы Путешествие Голубой стрелы Путешествие Голубой стрелы Путешествие Голубой стрелы Путешествие Голубой стрелы Путешествие Голубой стрелы Путешествие Голубой стрелы

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