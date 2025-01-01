Меню
Путч, птицы и призраки
12+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «Путч, птицы и призраки»: история о переменах и внутренней опоре

В основе спектакля лежит пьеса «Путч, птицы и призраки» Валерии Темкиной, которая была номинирована на конкурс «Зачем я это помню». События разворачиваются в непростое время — во время Августовского путча 1991 года. Эта история обращается к важным вопросам: как жить в эпоху больших перемен и как сохранить свои ценности, если твое сердце оказывается в условиях неопределенности.

Спектакль погружает зрителя в мир поэта, которому время поставило непростую задачу: найти новый смысл жизни в невероятно изменяющемся мире. Призраки родных, которые появляются перед глазами героя, становятся символом того, что в обычной жизни остается невидимым. Контраст между повседневностью и историей проявляется через мельчайшие детали — взмах крыла, радиосводка, стопка водки.

Эскиз спектакля уже успел завоевать признание, став победителем режиссерской лаборатории «Вперёд в прошлое / Назад в будущее». Это доказательство его актуальности и глубины.

Темы и идеи

Основные темы спектакля — ценности, любовь и внутренняя опора. Как сохранять то, что действительно важно, когда все вокруг начинает шататься? Эта глубокая, философская история найдет отклик в сердцах многих зрителей, заставляя задуматься о своей жизни и о том, что мы оставляем после себя.

Аудитория

Спектакль ориентирован на широкий круг зрителей: тех, кто интересуется историей, личностным развитием и глубокими эмоциональными переживаниями. Он станет актуальным и интересным для каждого, кто хочет увидеть, как история отражается в судьбах отдельных людей.

Режиссер
Елена Левина
В ролях
Андрей Анкудинов
Катерина Беляева
Артем Рагузин
Варвара Павлова
Наталья Вишня

Декабрь
Январь
18 декабря четверг
19:00
Городской театр. Сцена на Галерной Санкт-Петербург, Галерная, 43
от 1500 ₽
23 декабря вторник
19:00
Городской театр. Сцена на Галерной Санкт-Петербург, Галерная, 43
от 1500 ₽
11 января воскресенье
19:00
Городской театр. Сцена на Галерной Санкт-Петербург, Галерная, 43
от 1500 ₽
12 января понедельник
19:00
Городской театр. Сцена на Галерной Санкт-Петербург, Галерная, 43
от 1500 ₽

