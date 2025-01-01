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Путаница
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Спектакль Путаница

Постановка
Никитинский театр 16+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Путаница» — спектакль о поисках счастья

«Путаница» — пьеса Алексея Макейчика, занявшая место в шорт-листе фестиваля Любимовка-2019, приглашает зрителей в мир двух потерянных душ. Это легкий и ироничный спектакль-диалог о том, как мы все стремимся к счастью, пониманию и поддержке, но делаем это, порой, неуклюже и смешно.

Сюжет

Главный герой Денис обращается за помощью к психотерапевту Марте. Он не совсем понимает, что с ним происходит, но недавний странный сон заставляет его задуматься. В ходе сеансов между ними возникают чувства, что добавляет в их взаимодействие новые сложности. Иногда кажется, что именно Марте нужна помощь больше, чем Денису.

Актуальность темы

Спектакль затрагивает важные социальные темы. В условиях современного мира всё больше людей обращаются за поддержкой к психологам и коучам. Ситуация в обществе усиливает потребность в проработке травм и панических атак. «Путаница» отражает этот тренд, показывая, как психологи становятся не только специалистами, но и настоящими друзьями для своих клиентов.

Интересные факты

Не упустите возможность увидеть спектакль, который вызывает улыбку, заставляет задуматься и трогает до глубины души. «Путаница» — это не просто развлечение, но и повод поразмышлять о своей жизни и о том, как мы ищем понимания в отношениях с другими людьми.

Приходите на спектакль и погрузитесь в мир эмоций и размышлений, где каждый из нас сможет найти частичку себя.

Режиссер
Борис Алексеев
В ролях
Борис Алексеев
Марина Демьяненко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 20 августа
Никитинский театр Воронеж, Бакунина, 2а
19:00 от 1500 ₽

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