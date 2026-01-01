Спектакль Путь женщины

Праздничный перформанс «Путь женщины»

Приглашаем вас провести незабываемый вечер в компании выдающихся артистов! На сцене — великолепная Марина Таргакова, которая представит уникальное выступление, дополненное танцевальными постановками и завораживающей музыкой.

Звёздный состав вечера

В этом грандиозном событии примут участие:

Владимир Кузьмин

Беркут и Аиша

Жания Аубакирова

Балет с сестрами Габбасовыми и Гузель Мухаметжановой

Формат мероприятия

Живое искусство соединит лекции и выступления артистов, создавая атмосферу, наполненную энергией и креативностью. У зрителей будет возможность встретиться с Мариной Таргаковой и задать ей интересующие вопросы.

Не упустите шанс!

Это — уникальное событие, которое объединит вокал, танец и живое общение. Откройте свой Путь женщины и вдохновитесь выступлением настоящих мастеров сцены!