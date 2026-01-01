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Путь женщины
Киноафиша Путь женщины

Спектакль Путь женщины

Продолжительность 210 минут

О спектакле

Праздничный перформанс «Путь женщины»

Приглашаем вас провести незабываемый вечер в компании выдающихся артистов! На сцене — великолепная Марина Таргакова, которая представит уникальное выступление, дополненное танцевальными постановками и завораживающей музыкой.

Звёздный состав вечера

В этом грандиозном событии примут участие:

  • Владимир Кузьмин
  • Беркут и Аиша
  • Жания Аубакирова
  • Балет с сестрами Габбасовыми и Гузель Мухаметжановой

Формат мероприятия

Живое искусство соединит лекции и выступления артистов, создавая атмосферу, наполненную энергией и креативностью. У зрителей будет возможность встретиться с Мариной Таргаковой и задать ей интересующие вопросы.

Не упустите шанс!

Это — уникальное событие, которое объединит вокал, танец и живое общение. Откройте свой Путь женщины и вдохновитесь выступлением настоящих мастеров сцены!

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