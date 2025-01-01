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Путь на Восток. Русские художники в Центральной Азии
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Киноафиша Путь на Восток. Русские художники в Центральной Азии

Путь на Восток. Русские художники в Центральной Азии

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О концерте/спектакле

Выставка «Путь на Восток» в Новой Третьяковке

Государственная Третьяковская галерея рада представить выставочный проект, посвященный значимой тенденции российской культуры начала XX века – массовому паломничеству художников в Туркестан. Эта уникальная экспозиция подчеркивает масштаб движения русских художников на Восток и их влияние на развитие искусства модернизма.

Выдающиеся мастеры и их произведения

На выставке представлены уникальные произведения таких выдающихся мастеров, как Павел Кузнецов, Беатриса Сандомирская, Александр Волков, Кузьма Петров-Водкин, Александр Самохвалов, Михаил Курзин и многих других. Каждый из этих художников привнес в свое творчество уникальный взгляд на величие и тайну Азии.

Общие цели и задачи художников

У живописцев, графиков и скульпторов были различные задачи, однако всех их объединяло преклонение перед восточной культурой. Эта выставка демонстрирует, как разнообразие стилей и направлений искусства соединяет художников в одном стремлении.

Уникальная коллекция и исторический контекст

Основой выставочного проекта стала крупнейшая коллекция изобразительного искусства «восточной» направленности, собранная в Третьяковской галерее. Впервые она демонстрируется в столь масштабном формате, что позволяет посетителям глубже понять значимость и влияние восточной культуры на русское искусство.

Специальный раздел о художниках в годы войны

Особое внимание на выставке уделено деятельности художников, эвакуированных в республики Центральной Азии в годы Великой Отечественной войны. Этот раздел помогает осветить не только художественные достижения, но и судьбы людей, которые в сложные времена продолжали создавать искусство.

Не упустите возможность посетить выставку «Путь на Восток» в Государственной Третьяковской галерее и окунуться в мир русских художников, открывших для себя загадки и красоты Центральной Азии.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
24 июля
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
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25 июля
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
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26 июля
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
09:00 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
27 июля
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
09:00 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
29 июля
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
09:00 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
30 июля
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
09:00 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
31 июля
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
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1 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
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2 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
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3 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
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5 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
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6 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
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7 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
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8 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
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9 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
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10 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
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12 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
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13 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
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14 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
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15 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
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16 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
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17 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
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19 августа
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20 августа
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21 августа
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22 августа
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23 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
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24 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
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26 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
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27 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
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28 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
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29 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
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30 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
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31 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
09:00 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
2 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
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3 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
09:00 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
4 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
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5 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
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6 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
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7 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
09:00 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
9 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
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10 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
09:00 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
11 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
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12 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
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13 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
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14 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
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16 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
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17 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
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18 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
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Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
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20 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
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Фотографии

Путь на Восток. Русские художники в Центральной Азии Путь на Восток. Русские художники в Центральной Азии Путь на Восток. Русские художники в Центральной Азии Путь на Восток. Русские художники в Центральной Азии Путь на Восток. Русские художники в Центральной Азии

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