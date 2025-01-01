Выставка «Путь на Восток» в Новой Третьяковке

Государственная Третьяковская галерея рада представить выставочный проект, посвященный значимой тенденции российской культуры начала XX века – массовому паломничеству художников в Туркестан. Эта уникальная экспозиция подчеркивает масштаб движения русских художников на Восток и их влияние на развитие искусства модернизма.

Выдающиеся мастеры и их произведения

На выставке представлены уникальные произведения таких выдающихся мастеров, как Павел Кузнецов, Беатриса Сандомирская, Александр Волков, Кузьма Петров-Водкин, Александр Самохвалов, Михаил Курзин и многих других. Каждый из этих художников привнес в свое творчество уникальный взгляд на величие и тайну Азии.

Общие цели и задачи художников

У живописцев, графиков и скульпторов были различные задачи, однако всех их объединяло преклонение перед восточной культурой. Эта выставка демонстрирует, как разнообразие стилей и направлений искусства соединяет художников в одном стремлении.

Уникальная коллекция и исторический контекст

Основой выставочного проекта стала крупнейшая коллекция изобразительного искусства «восточной» направленности, собранная в Третьяковской галерее. Впервые она демонстрируется в столь масштабном формате, что позволяет посетителям глубже понять значимость и влияние восточной культуры на русское искусство.

Специальный раздел о художниках в годы войны

Особое внимание на выставке уделено деятельности художников, эвакуированных в республики Центральной Азии в годы Великой Отечественной войны. Этот раздел помогает осветить не только художественные достижения, но и судьбы людей, которые в сложные времена продолжали создавать искусство.

Не упустите возможность посетить выставку «Путь на Восток» в Государственной Третьяковской галерее и окунуться в мир русских художников, открывших для себя загадки и красоты Центральной Азии.