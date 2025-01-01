Выставки в Новой Третьяковке

Новая Третьяковка приглашает зрителей на уникальные выставки, которые подарят вам возможность погрузиться в мир искусства и истории. Входной билет предоставляет доступ к нескольким интересным экспозициям.

Выставка «Путь на Восток»

Билет дает право единоразового посещения выставки «Путь на Восток», которая познакомит вас с искусством и культурой восточных стран, их влиянием на русское искусство.

Постоянная экспозиция «Искусство ХХ века»

Вы также сможете насладиться постоянной экспозицией «Искусство ХХ века», где представлены работы выдающихся художников, формировавших облик современного искусства.

Экспозиция «Художники Владимирской школы. К 100-летию Кима Бритова»

Не упустите шанс увидеть выставку, посвященную 100-летию Кима Бритова и художникам Владимирской школы, действующую до 1 июня 2025 года.

Выставка «Павел Корин и Патриарх Тихон. История «Реквиема»

Также в программе — выставка «Павел Корин и Патриарх Тихон. История «Реквиема», которая продлится до 2 ноября 2025 года. Она расскажет о важной странице в истории русского искусства и религии.

Не упустите возможность посетить эти выставки и погрузиться в атмосферу искусства и истории в Новой Третьяковке!