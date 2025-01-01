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Путь на Восток. Искусство ХХ века.
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Киноафиша Путь на Восток. Искусство ХХ века.

Путь на Восток. Искусство ХХ века.

16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Выставки в Новой Третьяковке

Новая Третьяковка приглашает зрителей на уникальные выставки, которые подарят вам возможность погрузиться в мир искусства и истории. Входной билет предоставляет доступ к нескольким интересным экспозициям.

Выставка «Путь на Восток»

Билет дает право единоразового посещения выставки «Путь на Восток», которая познакомит вас с искусством и культурой восточных стран, их влиянием на русское искусство.

Постоянная экспозиция «Искусство ХХ века»

Вы также сможете насладиться постоянной экспозицией «Искусство ХХ века», где представлены работы выдающихся художников, формировавших облик современного искусства.

Экспозиция «Художники Владимирской школы. К 100-летию Кима Бритова»

Не упустите шанс увидеть выставку, посвященную 100-летию Кима Бритова и художникам Владимирской школы, действующую до 1 июня 2025 года.

Выставка «Павел Корин и Патриарх Тихон. История «Реквиема»

Также в программе — выставка «Павел Корин и Патриарх Тихон. История «Реквиема», которая продлится до 2 ноября 2025 года. Она расскажет о важной странице в истории русского искусства и религии.

Не упустите возможность посетить эти выставки и погрузиться в атмосферу искусства и истории в Новой Третьяковке!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00
24 июля
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00
25 июля
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00
26 июля
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00
27 июля
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00
29 июля
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00
30 июля
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00
31 июля
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00
1 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00
2 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00
3 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00
5 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00
6 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00
7 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00
8 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00
9 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00
10 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00
12 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00
13 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00
14 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00
15 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00
16 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00
17 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00
19 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00
20 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00
21 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00
22 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00
23 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00
24 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00
26 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00
27 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00
28 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00
29 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00
30 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00
31 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00
2 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00
3 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00
4 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00
5 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00
6 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00
7 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00
9 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00
10 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00
11 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00
12 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00
13 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00
14 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00
16 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00
17 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00
18 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00
19 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00
20 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00

В ближайшие дни

Комбо: два мастер-класса
6+
Мастер-класс
Комбо: два мастер-класса
16 августа в 14:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 1300 ₽
1418 дней. К 80-летию Великой Победы
12+
Живопись Графика Скульптура Классическое искусство
1418 дней. К 80-летию Великой Победы
21 августа в 10:00 Западное крыло Новой Третьяковки
Билеты
Политехническая экспозиция музея
0+
Интерактивный Исторические выставки
Политехническая экспозиция музея
5 августа в 17:00 Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак»
от 500 ₽
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