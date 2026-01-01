Путь любви
Киноафиша Путь любви

Спектакль Путь любви

Постановка
Самарский театр оперы и балета 16+
Возраст 16+

О спектакле

Арт-променад «Путь любви» в театре оперы и балета

Подарите себе и близким уникальное театральное впечатление с арт-променадом «Путь любви». Это поэтическая прогулка по знаковым пространствам театра, завершающаяся творческой встречей с артистами балета Шостакович Опера Балет и презентацией новой книги хореографа Александры Тихомировой под названием «Время любить».

Встреча и размышления

Творческая встреча позволит погрузиться в размышления о красоте и сложности чувств, а также узнать о секретах партнёрства как на сцене, так и в жизни. Эта часть события станет важным акцентом арт-променада.

Балет-притча «Крылья. Время любить»

Событие завершится посещением балета-притчи «Крылья. Время любить», который объединяет искусство и вечную тему любви. Этот спектакль станет яркой кульминацией вашего вечера.

Что включает билет?

  • Участие в арт-променаде «Путь любви» с поэтическими чтениями стихотворений Александры Тихомировой.
  • Посещение репетиции балета «Крылья. Время любить».
  • Прогулка по зрительному залу и сцене, позволяющая ощутить магию театра.
  • Подъём на высоту декораций с уникальным видом на театральное пространство.
  • Творческая встреча с семейными парами артистов балета.
  • Подарочный экземпляр книги «Время любить».
  • Профессиональная фотосессия в театральных декорациях.
  • Билет на спектакль «Крылья. Время любить».

Арт-променад «Путь любви» — это замечательная возможность провести время вместе, открывая сердце поэзии и красоте театра!

Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы
