Арт-променад «Путь любви» в театре оперы и балета

Подарите себе и близким уникальное театральное впечатление с арт-променадом «Путь любви». Это поэтическая прогулка по знаковым пространствам театра, завершающаяся творческой встречей с артистами балета Шостакович Опера Балет и презентацией новой книги хореографа Александры Тихомировой под названием «Время любить».

Встреча и размышления

Творческая встреча позволит погрузиться в размышления о красоте и сложности чувств, а также узнать о секретах партнёрства как на сцене, так и в жизни. Эта часть события станет важным акцентом арт-променада.

Балет-притча «Крылья. Время любить»

Событие завершится посещением балета-притчи «Крылья. Время любить», который объединяет искусство и вечную тему любви. Этот спектакль станет яркой кульминацией вашего вечера.

Что включает билет?

Участие в арт-променаде «Путь любви» с поэтическими чтениями стихотворений Александры Тихомировой.

Посещение репетиции балета «Крылья. Время любить».

Прогулка по зрительному залу и сцене, позволяющая ощутить магию театра.

Подъём на высоту декораций с уникальным видом на театральное пространство.

Творческая встреча с семейными парами артистов балета.

Подарочный экземпляр книги «Время любить».

Профессиональная фотосессия в театральных декорациях.

Билет на спектакль «Крылья. Время любить».

Арт-променад «Путь любви» — это замечательная возможность провести время вместе, открывая сердце поэзии и красоте театра!