Подарите себе и близким уникальное театральное впечатление с арт-променадом «Путь любви». Это поэтическая прогулка по знаковым пространствам театра, завершающаяся творческой встречей с артистами балета Шостакович Опера Балет и презентацией новой книги хореографа Александры Тихомировой под названием «Время любить».
Творческая встреча позволит погрузиться в размышления о красоте и сложности чувств, а также узнать о секретах партнёрства как на сцене, так и в жизни. Эта часть события станет важным акцентом арт-променада.
Событие завершится посещением балета-притчи «Крылья. Время любить», который объединяет искусство и вечную тему любви. Этот спектакль станет яркой кульминацией вашего вечера.
Арт-променад «Путь любви» — это замечательная возможность провести время вместе, открывая сердце поэзии и красоте театра!