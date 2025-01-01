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Путь к себе через искусство
Киноафиша Путь к себе через искусство

Спектакль Путь к себе через искусство

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Музыкально-драматический спектакль "Путь к себе через искусство"

Приглашаем вас на уникальный вечер, который станет путешествием в мир личной трансформации. Спектакль предлагает зрителям возможность пережить ключевые этапы самооткрытия через музыку, поэзию и личные истории.

Погружение в атмосферу эмоций

В ходе вечера вы сможете ощутить путь от боли и сомнений к принятию и внутреннему свету. Музыка станет мощным инструментом самопознания, даря вам возможность эмоционально пережить каждый момент.

Программа вечера

В программе представлены:

  • Проза из книги Смени(ла) фамилию Анастасии Сапуковой;
  • Авторская музыка на рояле, создающая атмосферу гармонии;
  • Стихи, прочитанные Екатериной Степиной и Владом Шмитом, которые не только передадут эмоциональные переживания, но и зарядят вас мотивацией для изменений.

Подарок для каждого участника

Каждый гость получит небольшой памятный подарок, который станет символом этого события и напоминанием о новом пути, который можно начать после этого прекрасного вечера.

Не упустите возможность стать частью этого вдохновляющего спектакля!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 августа
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
18:00 от 1500 ₽

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