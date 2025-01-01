Музыкально-драматический спектакль "Путь к себе через искусство"

Приглашаем вас на уникальный вечер, который станет путешествием в мир личной трансформации. Спектакль предлагает зрителям возможность пережить ключевые этапы самооткрытия через музыку, поэзию и личные истории.

Погружение в атмосферу эмоций

В ходе вечера вы сможете ощутить путь от боли и сомнений к принятию и внутреннему свету. Музыка станет мощным инструментом самопознания, даря вам возможность эмоционально пережить каждый момент.

Программа вечера

В программе представлены:

Проза из книги Смени(ла) фамилию Анастасии Сапуковой;

Авторская музыка на рояле, создающая атмосферу гармонии;

Стихи, прочитанные Екатериной Степиной и Владом Шмитом, которые не только передадут эмоциональные переживания, но и зарядят вас мотивацией для изменений.

Подарок для каждого участника

Каждый гость получит небольшой памятный подарок, который станет символом этого события и напоминанием о новом пути, который можно начать после этого прекрасного вечера.

Не упустите возможность стать частью этого вдохновляющего спектакля!