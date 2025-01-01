Выставка об истории русского авангарда в Центре «Зотов»

Выставочный проект, основанный на исследовании журнала «А-Я», погружает зрителя в уникальную историю русского авангарда. Журнал, выходивший под редакцией Игоря Шелковского и Александра Сидорова с 1979 по 1986 год в Париже, стал важным артефактом, знакомившим западного зрителя с советским андеграундом. Именно в «А-Я» впервые были опубликованы работы таких мастеров, как Эрик Булатов, Илья Кабаков и Виктор Пивоваров.

Историческая значимость журнала

На страницах издания публиковались не только статьи о современном русском искусстве, но и манифесты, а также материалы об авангардистах 1910–1920-х годов. Журнал способствовал переоткрытию многих теоретических концепций раннего авангарда, в то время как их произведения постепенно исчезали из музеев и библиотек в СССР.

Структура выставки

Экспозиция включает более 350 экспонатов, в числе которых работы Казимира Малевича, Эль Лисицкого, Павла Филонова и многих других. Посетители смогут увидеть подлинные произведения и архивные документы, опубликованные в журнале. Архитекторы Александр Бродский и Наташа Кузьмина создали в выставочном зале «журнальный» куб, который позволяет зрителям пройти сквозь номера «А-Я». Внутри куба представлены разделы, такие как «Комплекс Малевича» и «Опять ангела нарисовал…».

Темы и разделы выставки

Выставка охватывает темы, волновавшие художников в разные эпохи, в том числе в 1910–1920-х и 1970–1980-х годах. За пределами куба зрители смогут ознакомиться с историей создания и значением журнала для мировой арт-сцены, а также узнать о причинах его закрытия.