Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Путь домой. Армянский дудук и женский вокал
Киноафиша Путь домой. Армянский дудук и женский вокал

Путь домой. Армянский дудук и женский вокал

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыка для сердца: GAIA EYWA и ARGISHTY

Осень – самое время погрузиться в себя, чтобы пробудить самые глубокие чувства. Музыка GAIA EYWA и ARGISHTY соединяет древние традиции и современное звучание, создавая уникальное пространство для каждого слушателя. В этом удивительном мире каждый может услышать нечто личное и близкое.

Эмоции и ощущения

Музыка GAIA EYWA и ARGISHTY – это ключ к множеству настроений и состояний: от задумчивой тишины до мощного эмоционального напряжения. Каждый фрагмент открывает двери в мир воспоминаний и сокровищ предков, сочетая древнеармянские песни, русские напевы и забытые ангельские языки.

О музыкантах

GAIA EYWA – это не просто певица, но и импровизатор, композитор, психолог-коуч и тренер трансформационных авторских программ в области танцевально-двигательной, звуковой и арт-терапии. Её голос наполнен силой природы и теплом души, а гипнотические мелодии и искренние тексты создают атмосферу, в которую хочется погружаться снова и снова.

Звуки дудука

На сцене прозвучит дудук – армянский инструмент с удивительным тембром, трогающим душу с первых нот. Дудук в руках всемирно известного музыканта ARGISHTY переплетается со скрипкой, ритмами перкуссий и электронным звучанием. Музыка GAIA EYWA и ARGISHTY обращена к каждому слушателю напрямую.

Для искреннего восприятия

Она не требует подготовки или специальных знаний – лишь готовность услышать и почувствовать, как звучите вы сами. Это вечер для тех, кто ищет музыку для сердца.

Купить билет на концерт Путь домой. Армянский дудук и женский вокал

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
12 ноября среда
19:00
ДК им. Октябрьской революции Новосибирск, Ленина, 24
от 2000 ₽

Фотографии

Путь домой. Армянский дудук и женский вокал

В ближайшие дни

Стендап. Большой открытый микрофон
18+
Юмор
Стендап. Большой открытый микрофон
12 октября в 18:00 Standup Room
от 300 ₽
Грязный стендап
18+
Юмор
Грязный стендап
24 октября в 22:00 Standup Room
от 800 ₽
18+
Юмор
Стендап вечер
10 октября в 20:00 Standup Room
от 800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше