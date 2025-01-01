Путь домой. Армянский дудук и женский вокал

Музыка для сердца: GAIA EYWA и ARGISHTY

Осень – самое время погрузиться в себя, чтобы пробудить самые глубокие чувства. Музыка GAIA EYWA и ARGISHTY соединяет древние традиции и современное звучание, создавая уникальное пространство для каждого слушателя. В этом удивительном мире каждый может услышать нечто личное и близкое.

Эмоции и ощущения

Музыка GAIA EYWA и ARGISHTY – это ключ к множеству настроений и состояний: от задумчивой тишины до мощного эмоционального напряжения. Каждый фрагмент открывает двери в мир воспоминаний и сокровищ предков, сочетая древнеармянские песни, русские напевы и забытые ангельские языки.

О музыкантах

GAIA EYWA – это не просто певица, но и импровизатор, композитор, психолог-коуч и тренер трансформационных авторских программ в области танцевально-двигательной, звуковой и арт-терапии. Её голос наполнен силой природы и теплом души, а гипнотические мелодии и искренние тексты создают атмосферу, в которую хочется погружаться снова и снова.

Звуки дудука

На сцене прозвучит дудук – армянский инструмент с удивительным тембром, трогающим душу с первых нот. Дудук в руках всемирно известного музыканта ARGISHTY переплетается со скрипкой, ритмами перкуссий и электронным звучанием. Музыка GAIA EYWA и ARGISHTY обращена к каждому слушателю напрямую.

Для искреннего восприятия

Она не требует подготовки или специальных знаний – лишь готовность услышать и почувствовать, как звучите вы сами. Это вечер для тех, кто ищет музыку для сердца.