Концерт «Пустота»: Литературно-музыкальный перформанс по мотивам Пелевина

«Пустота» – это второй концерт серии «Больная тема», который организован в сотрудничестве с Кабаре Шум. В рамках этого перформанса творческое объединение Mader Nort и актёр Иван Вальберг представят зрителям уникальную интерпретацию культового романа Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота».

О проекте

Кабаре Шум совместно с Mader Nort запустил серию концертов, основанных на знаковых произведениях мировой и русской литературы. Mader Nort – это творческое объединение музыкантов, основанное выпускниками консерватории Ярославом Коваленко и Владиславом Фёдоровым. Основная идея проекта – движение от концертности к перформативности, что позволяет глубже погрузиться в атмосферу литературных произведений.

Тематика концертов

Первые три концерта посвящены образам сумасшедших и юродивых героев в русской литературе, таким как Веничка, Князь Мышкин и Пётр Пустота. Эти персонажи, созданные Ерофеевым, Достоевским и Пелевиным, деконструируют свою эпоху и отражают неудобные истины, делая их важными фигурами в литературном контексте.

Интересные факты