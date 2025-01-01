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Пусть рекою льется песня
Киноафиша Пусть рекою льется песня

Пусть рекою льется песня

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт ансамбля «Родник» в Краснодаре

Для юбилейного концерта ансамбль «Родник» подготовил новую программу, которая порадует зрителей разнообразием песенно-танцевальных жанров. Прозвучат произведения, основанные на русском и казачьем фольклоре, старинные романсы, отечественные массовые песни, а также современные авторские композиции в народном стиле.

Вокалисты и музыкальные ансамбли

На концерте выступят вокалисты как в сольном исполнении, так и в дуэтах и трио. Инструментальный ансамбль и балетная труппа «Родник» также подготовили новые номера, что сделает программу еще более насыщенной и интересной.

Двойной юбилей

Этот юбилей для коллектива — особенный: ансамбль отмечает 25 лет с момента своего основания, а художественный руководитель, народная артистка России Раиса Гончарова, отмечает 50 лет творческой деятельности. Раиса Гончарова родом из Волжанки, и большую часть своей яркой артистической карьеры она посвятила Кубанскому казачьему хору, с которым объездила все страны и континенты.

Таланты «Родника»

В «Роднике» ее талант засиял новыми гранями: она открыла себя не только как лирическая, но и как характерная певица. В концерте также ожидается участие представителей учреждений культуры края и города.

Поздравления и приветствия

С творческими поздравлениями выступят коллеги и друзья ансамбля «Родник». Это будет незабываемый вечер, полный музыки, танца и теплых слов!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 21 августа
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
19:00

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