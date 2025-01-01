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Пусть летят журавли
Билеты от 900₽
Киноафиша Пусть летят журавли

Спектакль Пусть летят журавли

Постановка
ГИТИС-театр 12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

О чести, счастье и войне

 

В разгар безжалостной войны каждый становится уязвимым, но вера в страну и любовь дают силу выстоять. Этот спектакль — дань памяти тем, кто отдал свои жизни за Родину. Он напоминает, что героизм, честь и самопожертвование остаются в веках.

Основные элементы постановки

Фабула спектакля построена на пронзительных фрагментах произведений:

  • Опера «Летят журавли» А. Нестерова по пьесе В. Розова «Вечно живые» — о разлуке и памяти.
  • «Кружевница Настя» В. Трамбицкого, вдохновленная произведением К. Паустовского, — о тихом подвиге в тылу.
  • «Повесть о настоящем человеке» С. Прокофьева — о силе воли и несгибаемом духе героя.

Вечная память и актуальность

Спектакль пробуждает чувства гордости за Родину и благодарности к её защитникам. Для героев постановки слово «Родина» — не просто сочетание букв, а глубокий смысл, оправдывающий все лишения.

Это театральное произведение не только о трагедии войны, но и о счастье, которое живёт в памяти и в любви.

 

Режиссер
Галина Тимакова
В ролях
Александра Будкевич
Марк Ягнешко
Михаль Нейман
Яна Короткова
Есения Прокопьева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 сентября
ГИТИС-театр Москва, Б.Гнездниковский пер., 10
19:00 от 900 ₽

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