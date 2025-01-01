Спектакль Пусть летят журавли

В разгар безжалостной войны каждый становится уязвимым, но вера в страну и любовь дают силу выстоять. Этот спектакль — дань памяти тем, кто отдал свои жизни за Родину. Он напоминает, что героизм, честь и самопожертвование остаются в веках.
Фабула спектакля построена на пронзительных фрагментах произведений:
Спектакль пробуждает чувства гордости за Родину и благодарности к её защитникам. Для героев постановки слово «Родина» — не просто сочетание букв, а глубокий смысл, оправдывающий все лишения.
Это театральное произведение не только о трагедии войны, но и о счастье, которое живёт в памяти и в любви.