Спектакль Пусть летят журавли

О чести, счастье и войне

В разгар безжалостной войны каждый становится уязвимым, но вера в страну и любовь дают силу выстоять. Этот спектакль — дань памяти тем, кто отдал свои жизни за Родину. Он напоминает, что героизм, честь и самопожертвование остаются в веках.

Основные элементы постановки

Фабула спектакля построена на пронзительных фрагментах произведений:

Опера «Летят журавли» А. Нестерова по пьесе В. Розова «Вечно живые» — о разлуке и памяти.

А. Нестерова по пьесе В. Розова «Вечно живые» — о разлуке и памяти. «Кружевница Настя» В. Трамбицкого, вдохновленная произведением К. Паустовского, — о тихом подвиге в тылу.

В. Трамбицкого, вдохновленная произведением К. Паустовского, — о тихом подвиге в тылу. «Повесть о настоящем человеке» С. Прокофьева — о силе воли и несгибаемом духе героя.

Вечная память и актуальность

Спектакль пробуждает чувства гордости за Родину и благодарности к её защитникам. Для героев постановки слово «Родина» — не просто сочетание букв, а глубокий смысл, оправдывающий все лишения.

Это театральное произведение не только о трагедии войны, но и о счастье, которое живёт в памяти и в любви.