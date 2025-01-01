Пусть голоса органа снова грянут!

Дорогие друзья! Приглашаем вас на праздничный концерт, посвящённый Всемирному Дню Учителя. Этот уникальный музыкальный вечер состоится 4 октября 2025 года в Большом зале. Начало мероприятия в 18:00.
Концерт будет исполнен студентом IV курса НГК имени М.И. Глинки, лауреатом международных конкурсов Александром Бардиным. Ведущим вечера станет Дениз Онал.
Насыщенная программа позволит вам насладиться величественным органом в различных стилевых направлениях. В первой части концерта вы сможете услышать произведения таких барочных композиторов, как:
Также прозвучат романтические опусы немецких мастеров:
XX век будет представлен произведениями французских симфонистов Ш. Турнемира и Л. Вьерна.
*в программе возможны изменения. **в рамках образовательной деятельности.
Ждем вас на этом захватывающем музыкальном мероприятии!