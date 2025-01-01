Меню
Пусть голоса органа снова грянут!
Пусть голоса органа снова грянут!

Пусть голоса органа снова грянут!

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Праздничный концерт «Пусть голоса органа снова грянут!»

Дорогие друзья! Приглашаем вас на праздничный концерт, посвящённый Всемирному Дню Учителя. Этот уникальный музыкальный вечер состоится 4 октября 2025 года в Большом зале. Начало мероприятия в 18:00.

Концерт будет исполнен студентом IV курса НГК имени М.И. Глинки, лауреатом международных конкурсов Александром Бардиным. Ведущим вечера станет Дениз Онал.

О программе

Насыщенная программа позволит вам насладиться величественным органом в различных стилевых направлениях. В первой части концерта вы сможете услышать произведения таких барочных композиторов, как:

  • И.С. Бах
  • Д. Букстехуде
  • Ф. Куперен
  • А. Вивальди

Также прозвучат романтические опусы немецких мастеров:

  • Ф. Мендельсон-Бартольди
  • И. Брамс
  • В.Ф. Одоевский

XX век будет представлен произведениями французских симфонистов Ш. Турнемира и Л. Вьерна.

Программа концерта

1-е отделение

  • Ф. Куперен. Offertoire sur les Grands Jeux из «Приходской мессы»
  • Д. Букстехуде. Прелюдия in fis BuxWV 146
  • И.С. Бах. Трио-соната № 5 C-dur BWV 529
  • Ф. Мендельсон-Бартольди. Соната для органа f-moll op. 65 № 1

2-е отделение

  • И.С. Бах. Концерт C-dur BWV 594 (по А. Вивальди)
  • И. Брамс. Прелюдия и фуга g-moll WoO 10
  • В.Ф. Одоевский. Vorspiel
  • Ш. Турнемир. Фантазия-импровизация на тему «Ave maris stella»
  • Л. Вьерн. «Вестминстерские колокола» op. 54 № 6

*в программе возможны изменения. **в рамках образовательной деятельности.

Ждем вас на этом захватывающем музыкальном мероприятии!

Купить билет на концерт Пусть голоса органа снова грянут!

Октябрь
4 октября суббота
18:00
Новосибирская консерватория им. Глинки Новосибирск, Советская, 31
от 1000 ₽

Фотографии

Пусть голоса органа снова грянут! Пусть голоса органа снова грянут!

