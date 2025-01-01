Меню
Пушустрик, или Ушастые проделки
Киноафиша Пушустрик, или Ушастые проделки

Спектакль Пушустрик, или Ушастые проделки

Постановка
Город 0+
Продолжительность 45 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

История для малышей о ловком и находчивом зайчонке

Приглашаем вас на веселый и увлекательный спектакль «Пушустрик, или Ушастые проделки». Это история о ловком и находчивом зайчонке Пушустрике, который любит устраивать розыгрыши над Волком и Лисой. Именно его шутки наполняют лес смехом и радостью!

Неугомонный зайчонок и его шалости

Пушустрик - настоящий мастер проделок. Он не только развлекается, но и пытается защитить своих друзей, маленьких и слабеньких зверей, от голодных Волка и Лисы. Особое внимание стоит уделить Волку, который, будучи очень голодным, часто забывает об осторожности и становится жертвой зайчонка.

Верный друг

На помощь Пушустрику приходит его верный друг Миша - медведь, который всегда готов защитить зайчонка от опасностей. Их дружба и поддержка добавляют спектаклю тепла и позитива.

Для кого этот спектакль?

Спектакль будет интересен зрителям от трех лет, младшим школьникам и их родителям. Это идеальное развлечение для всей семьи, которое подарит множество положительных эмоций и зарядит хорошим настроением.

Не упустите возможность погрузиться в мир веселья и приключений вместе с Пушустриком и его друзьями!

Режиссер
Виктор Тимофеев
В ролях
Татьяна Стенина
Борис Трейбич
Татьяна Быкова
Евгений Колотилин

В других городах

Самара, 21 сентября
Город Самара, просп. Ленина, 14а
12:00 от 550 ₽

Фотографии

