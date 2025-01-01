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Пушкиниана с Илзе Лиепа
Билеты от 2000₽
Киноафиша Пушкиниана с Илзе Лиепа

Спектакль Пушкиниана с Илзе Лиепа

Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Моноспектакль с Илзе Лиепа в театре им. Вахтангова: Вечер поэзии Пушкина и музыки

Театр имени Вахтангова приглашает вас на уникальный моноспектакль с народной артисткой России, лауреаткой Государственной премии РФ Илзе Лиепа. Спектакль-концерт «Пушкиниана» — это поэтическое выражение любви и преклонения перед великим русским поэтом Александром Пушкиным.

Поэтические строки и личная история

Каждый русский человек может сказать: «Мой Пушкин». В программе вечера Илзе Лиепа представляет композицию из романа «Евгений Онегин». Спектакль начинается с трогательного рассказа о трагических зимних днях 1837 года, когда завершилась земная жизнь поэта и началось его бессмертие. Эти последние дни жизни Пушкина становятся зримыми благодаря письмам его близкой подруги, Екатерины Андреевны Карамзиной, вдовы историка Карамзина, которая была единственной из друзей, с кем он хотел провести последние минуты.

Татьяна и Онегин: Любовь, которую мы знаем

Илзе Лиепа делится своими ощущениями: «Как я счастлива, что благодаря этому проекту теперь тоже могу сказать: «Мой Пушкин»! «Онегин», которого я знаю и люблю, представлен нами так, что эту композицию можно было бы назвать «Татьяна». Ведь Александр Сергеевич так любил эту свою героиню…».

Не упустите возможность погрузиться в мир Пушкина, ощутить его страсть и глубину через исполнение талантливой актрисы. Спектакль пройдет в уютной атмосфере театра, создавая идеальные условия для восприятия великой поэзии.

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В ролях
Илзе Лиепа

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 сентября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
20:00 от 2000 ₽

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