Пушкиниана с Илзе Лиепа: спектакль, который объединяет слово и музыку

В рамках XVI Международного Рождественского фестиваля искусств состоится спектакль-концерт «Пушкиниана с Илзе Лиепа». Исполнение народной артистки России и лауреата Государственной премии РФ Илзе Лиепа обещает стать уникальным творческим событием, соединяющим словесное наследие Александра Пушкина с музыкальными шедеврами.

Слово великого поэта

Зрители смогут насладиться прозаическими и поэтическими произведениями Пушкина, среди которых «Пиковая дама», «Египетские ночи» и «Евгений Онегин». Эти литературные жемчужины будут звучать в исполнении талантливой Илзе Лиепа, которая делится своим отношением к гению русской поэзии.

Музыкальное влияние

Музыкальным сопровождением станут произведения Петра Чайковского и малоизвестные сочинения Сергея Прокофьева, написанные для театральных постановок по мотивам творчества Пушкина. Интересно отметить, что среди задуманных, но не осуществленных постановок — работы таких мастеров, как Всеволод Мейерхольд, Александр Таиров и Михаил Ромм.

Атмосфера и идеи спектакля

Спектакль создает атмосферу зимних дней 1837 года, когда завершилась жизнь Александра Пушкина, и началось его бессмертие. Этот проект — истинная дань уважения, которую Илзе Лиепа отдает великому поэту.

Личное восприятие

Илзе Лиепа делится своими чувствами: «Как я счастлива, что благодаря проекту „Пушкиниана” теперь тоже могу сказать: „Мой Пушкин”! Томик „Евгения Онегина” всегда со мной… Музыка Прокофьева открыла для меня новые грани его творчества. Эта прекрасная музыка вдохновила нас на создание сценария спектакля-концерта. Я играю его часто и всегда с огромной радостью…»

Первая премьера „Пушкинианы” прошла в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга и была встречена феноменальным приемом зрителей, подтвердившим важность и актуальность подобных проектов.