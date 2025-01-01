«Пушкин. Всё» – совместный проект Театра на Таганке и Театрального салона «Сцена 23»

Театр на Таганке и Театральный салон «Сцена 23» представляют совместный проект под названием «Пушкин. Всё». Это уникальное театральное событие обещает открыть новые грани творчества Александра Сергеевича Пушкина, который был не только поэтом, но и драматургом, прозаиком, оставившим неизгладимый след в мировой культуре.

Пушкин — наше всё

Как сказал Дмитрий Воденников: «Поэтому будем ждать, пока к нам не придет всё проясняющий Пушкин. А он придет – как Пасха, как Новый год, как Первое Мая». Это высказывание подчеркивает, насколько важна фигура Пушкина для русского народа. Мы все читали его сказки в детстве, изучали прозу в школе и заучивали стихи наизусть. Но что, если за этими знакомыми фразами скрывается нечто большее, чем просто часть школьной программы?

Глубокий анализ творчества

Спектакль «Пушкин. Всё» под руководством режиссера Дениса Азарова стремится соединить все аспекты пушкинского наследия — от школьных методичек до анекдотов Хармса. Денис Азаров делится своими мыслями: «Самое цитируемое стихотворение Пушкина — «Я помню чудное мгновенье». Это наше национальное, интеллектуальное достояние. Но за этой очевидностью мы, на мой взгляд, упустили поэзию Пушкина». Режиссёр стремится разобраться в том, что скрывается за хрестоматийными строками.

Путь к пониманию

Азаров продолжает: «Я провалился в него, как в кроличью нору. Оно невероятно грустное и нежное. Хрустальное. Не было в жизни Пушкина этого хрустального тона, этой хрустальной чистоты. Это была обыденная, сложная во всех отношениях жизнь. Но Пушкин писал невероятно прекрасные вещи, какую-то сказку». В спектакле зрители смогут увидеть, как различные, порой непредсказуемые, пути могут привести к пониманию великого поэта.

Не упустите возможность погрузиться в мир Пушкина и открыть для себя его творчество с новой стороны. Спектакль «Пушкин. Всё» — это шанс взглянуть на поэзию не только как на школьный предмет, но и как на ключ к внутреннему миру и смелости выражения собственных чувств.