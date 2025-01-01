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Пушкин в музыке. Концерт-лекция с чаепитием и экскурсией по особняку
Киноафиша Пушкин в музыке. Концерт-лекция с чаепитием и экскурсией по особняку

Пушкин в музыке. Концерт-лекция с чаепитием и экскурсией по особняку

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Уникальный концерт-лекция о Пушкине в особняке Серебрякова

Под сводами роскошного особняка Серебрякова вас ждет уникальный концерт-лекция, посвященная великому поэту А.С. Пушкину и его влиянию на мир музыки. В программе — чаепитие и экскурсия по особняку.

Загадки пушкинской эпохи

Блистательный лектор Ирина Чижик раскроет тайны великого поэта. Вы узнаете:

  • Из-за какого музыкального произведения Александр Сергеевич стрелялся на дуэли;
  • Какая музыка звучала в его эпоху;
  • С какими композиторами общался Пушкин;
  • Какие музыкальные спектакли покоряли его в театре;
  • Как музыка повлияла на творчество гения и как его бессмертные строки вдохновляли композиторов на создание шедевров.

Ответы на эти интригующие вопросы вы услышите не только в лекции, но и в самой музыке. Насладитесь живым исполнением арий и романсов на стихи Пушкина и произведения его времени в исполнении артистов ведущих театров Петербурга. Это редкая возможность услышать, как оживают страницы пушкинской эпохи в стенах аристократического особняка!

Особняк Серебрякова: историческая жемчужина

Особняк Серебрякова — один из самых красивых петербургских домов, сохранивших оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная мраморная лестница. Каждый из парадных залов имеет свой уникальный цвет, резные и расписные потолки, а также богатое украшение лепным декором. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века.

О лекторе

Ирина Чижик — актриса, культуролог, автор и музыкальный продюсер проектов «Сказки Чижика», «Писатели-меломаны», «Диалектика джаза». Работала на телевидении в качестве журналиста и продюсера. Является автором и ведущей музыкальных абонементов в Филармонии джазовой музыки и Новой сцене Александринского театра, а также в Доме Учёных РАН им. М. Горького.

Информация для зрителей

Внимание! В стоимость билета входит лекция, концерт, чаепитие и экскурсия. Экскурсия будет поделена на 2 группы — в 16:10 и в 16:35. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Общее время мероприятия с экскурсией — 1 час 30 минут. Рекомендуется приходить за 15 минут до начала.

Мероприятие рекомендовано для всех категорий зрителей старше 12 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 августа
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
15:00 от 3900 ₽

Фотографии

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В ближайшие дни

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