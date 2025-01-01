Меню
Пушкин. Сквозь метель
Киноафиша Пушкин. Сквозь метель

Спектакль Пушкин. Сквозь метель

Проникновенное путешествие в мир поэзии и прозы великого поэта
Постановка
Театр юных зрителей им. Брянцева 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Театральная постановка к 225-летию А.С. Пушкина

Театр представляет постановку, приуроченную к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Спектакль основан на знаменитой повести «Метель» из цикла «Повести Белкина». Однако режиссёр пошёл дальше: в инсценировке задействованы не только страницы повести, но и редкие дневниковые записи, письма, стихи, а также отрывки из других произведений цикла.

Пушкинская поэзия на сцене

В постановке оживает дух творчества великого поэта. Лирические строки и прозаическое повествование переплетаются, чтобы создать атмосферу эпохи, в которой жил и творил Пушкин. Его проникновенные размышления о жизни, судьбе и любви становятся основой для создания многогранного спектакля.

Особый взгляд режиссёра

Режиссёр, который лично занимается адаптацией текста, превращает привычную литературную классику в живое театральное действо. Соединение художественной прозы и автобиографичных заметок добавляет постановке глубины, раскрывая Пушкина не только как писателя, но и как человека.

Почувствуйте магию пушкинского слова

Спектакль «Метель» — это не просто театральное произведение, но дань уважения наследию гениального поэта, напоминание о его вкладе в русскую литературу. Атмосфера пушкинских времен, волшебство слова и мастерство актёров делают постановку незабываемым событием.

Режиссер
Дмитрий Турков
В ролях
Радик Галиуллин
Анна Дюкова
Данила Лобов
Анна Петросян
Максим Подзин

В других городах

Санкт-Петербург, 16 октября
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
19:00 от 550 ₽

