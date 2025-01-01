Поэтический рок: концерт "Пушкин. Про.ROCK"

19 октября, в День лицеиста, посвященный открытию Императорского Царскосельского лицея, на Сцене на Сретенке Театра Маяковского прозвучит необычный синтез поэзии, драмы и рок-музыки. Авторский концерт "Пушкин. Про.ROCK" представляет собой уникальное музыкальное событие, основанное на мистической поэзии Александра Пушкина.

Создатели концерта

Автор музыки, композитор Алексей Скипин, ранее знакомый зрителям Театра Маяковского по аранжировкам к спектаклю "Багдадский вор и черная магия", совместно с артистом театра Вячеславом Ковалевым разработал этот проект с большой любовью и уважением к русской поэзии.

Темы и произведения

В концерт вошли мистические, сказочные и драматические сочинения Пушкина, многие из которых были созданы в "болдинский период". Этот трудный период в жизни поэта был обусловлен вынужденной эмиграцией из-за эпидемии холеры.

Мнения создателей

Алексей Скипин отмечает: Концерт "Пушкин. Про.ROCK" написан с большой любовью, трепетом и нежностью к русской поэзии. Вячеслав Ковалев добавляет: Это действительно очень талантливая музыка, чудесные музыканты, плюс - Пушкин! Такой материал и такое сотворчество - это большое счастье, это и есть то, ради чего в принципе занимаешься этой профессией. Пушкин и рок - ну что может быть лучше?

Исполнители

Концертная группа включает:

Вокал – Вячеслав Ковалев

Барабаны – Виктор Омельянович

Бас-гитара – Евгений Козлов

Электрогитара – Лев Успенский

Скрипка – Мария Цуварева

Виолончель – Дарья Попова

Клавишные и аранжировки – Алексей Скипин

Не упустите возможность стать частью этого уникального культурного события!