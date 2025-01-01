19 октября, в День лицеиста, посвященный открытию Императорского Царскосельского лицея, на Сцене на Сретенке Театра Маяковского прозвучит необычный синтез поэзии, драмы и рок-музыки. Авторский концерт "Пушкин. Про.ROCK" представляет собой уникальное музыкальное событие, основанное на мистической поэзии Александра Пушкина.
Автор музыки, композитор Алексей Скипин, ранее знакомый зрителям Театра Маяковского по аранжировкам к спектаклю "Багдадский вор и черная магия", совместно с артистом театра Вячеславом Ковалевым разработал этот проект с большой любовью и уважением к русской поэзии.
В концерт вошли мистические, сказочные и драматические сочинения Пушкина, многие из которых были созданы в "болдинский период". Этот трудный период в жизни поэта был обусловлен вынужденной эмиграцией из-за эпидемии холеры.
Алексей Скипин отмечает:
Концерт "Пушкин. Про.ROCK" написан с большой любовью, трепетом и нежностью к русской поэзии. Вячеслав Ковалев добавляет:
Это действительно очень талантливая музыка, чудесные музыканты, плюс - Пушкин! Такой материал и такое сотворчество - это большое счастье, это и есть то, ради чего в принципе занимаешься этой профессией. Пушкин и рок - ну что может быть лучше?
Концертная группа включает:
Не упустите возможность стать частью этого уникального культурного события!