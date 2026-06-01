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Пушкин. Наше все!
Киноафиша Пушкин. Наше все!

Спектакль Пушкин. Наше все!

Постановка
Буфф 12+
Возраст 12+

О спектакле

«Пушкин. Наше всё!» – новый взгляд на классика в театре «Буфф»

Спектакль «Пушкин. Наше всё!» погружает зрителей в атмосферу жизни и творчества великого русского поэта Александра Пушкина. В центре внимания — его сложные отношения с женой Натальей Николаевной и близкими друзьями.

Режиссёр и исполнители

Постановка режиссёра Александра Галибина, известного по спектаклям «Война и мир» и «Анна Каренина», обещает стать событием в театральной жизни. Галибин делает акцент на глубине чувства и эмоциональной насыщенности, что придаёт спектаклю особую значимость.

Что ожидать от спектакля

Зрители смогут насладиться игрой талантливых актёров и великолепными декорациями, которые создают атмосферу Петербурга XIX века. В спектакле звучат знаменитые стихи и романсы Пушкина, которые знакомы всем любителям русской литературы.

Кому понравится

Спектакль будет интересен не только читателям произведений Пушкина, но и тем, кто хочет лучше понять его личность и вдохновение. «Пушкин. Наше всё!» станет отличным выбором для всех, кто ценит театр и литературные шедевры.

Купить билет на спектакль Пушкин. Наше все!

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В других городах
Июнь
Июль
6 июня суббота
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 500 ₽
17 июля пятница
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 500 ₽

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