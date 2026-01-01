Оповещения от Киноафиши
Пушкин и Земфира
Алеко 12+
Возраст 12+

О спектакле

Мюзикл «Пушкин и Земфира»

«Пушкин и Земфира» - это захватывающий мюзикл, посвящённый юному поэту Александру Пушкину и его любви к цыганке Земфире. На сцене зрителям представится уникальная атмосфера цыганского табора, где поэзия и музыка будут переплетены воедино.

О создателях мюзикла

Организатором и автором мюзикла выступает Алексей Козырев, а музыку для спектакля написал Александр Бараев. Постановку осуществил режиссёр Александр Леногов, известный как актёр театра и кино. Эти творческие личности сумели создать произведение, которое оставит незабываемые впечатления.

Уникальность и визуальные эффекты

Мюзикл уникален тем, что впервые Пушкин изображён в роли главного героя любовного треугольника. Зрителей ожидают зажигательные танцы и великолепная графика, которая дополнит музыкальное сопровождение.

Кому стоит посетить спектакль

«Пушкин и Земфира» будет интересен любителям театра, музыки и поэзии. Это возможность насладиться не только искусством, но и увидеть одного из величайших поэтов России в новом свете.

Март
22 марта воскресенье
19:00
Алеко Санкт-Петербург, просп. Юрия Гагарина, 42
от 800 ₽

