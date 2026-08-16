Мемориальный музей-лицей: мир Пушкина в Царском Селе

В живописном городе Пушкин, расположенном всего в нескольких километрах от Санкт-Петербурга, находится Мемориальный музей-лицей, место, где с 1811 по 1817 год учился великий русский поэт Александр Пушкин. Это не просто музей, а воссозданная атмосфера лицейских дней поэта, его дружбы и первых творческих шагов.

История и атмосфера лицея

Музей воссоздает интерьеры, в которых жили и учились лицеисты I выпуска. В его экспозиции представлены:

Большой зал

Газетная комната

Библиотека с подлинными книгами лицейской библиотеки

Учебные классы и спальни воспитанников

Квартира гувернера и учителя рисования С. Г. Чирикова, который посвятил лицейской жизни более 40 лет.

Для любителей истории и творчества

Музей будет интересен не только поклонникам творчества Пушкина, но и всем, кто ценит историю России. В Царском Селе проходило множество значительных событий, и архитектура этого края до сих пор хранит в себе дыхание эпохи Российской империи.

Подтверждение бронирования

После покупки билета, свяжитесь для подтверждения бронирования по тел.: +7921-397-44-58

Приглашаем вас ознакомиться с историей и культурой, погружаясь в мир, в котором появилась «муза» Пушкина. Приятной экскурсии!