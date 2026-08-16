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Пушкин: Екатерининский дворец с янтарной комнатой и Царскосельский лицей
Киноафиша Пушкин: Екатерининский дворец с янтарной комнатой и Царскосельский лицей

Пушкин: Екатерининский дворец с янтарной комнатой и Царскосельский лицей

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О выставке

Мемориальный музей-лицей: мир Пушкина в Царском Селе

В живописном городе Пушкин, расположенном всего в нескольких километрах от Санкт-Петербурга, находится Мемориальный музей-лицей, место, где с 1811 по 1817 год учился великий русский поэт Александр Пушкин. Это не просто музей, а воссозданная атмосфера лицейских дней поэта, его дружбы и первых творческих шагов.

История и атмосфера лицея

Музей воссоздает интерьеры, в которых жили и учились лицеисты I выпуска. В его экспозиции представлены:

  • Большой зал
  • Газетная комната
  • Библиотека с подлинными книгами лицейской библиотеки
  • Учебные классы и спальни воспитанников
  • Квартира гувернера и учителя рисования С. Г. Чирикова, который посвятил лицейской жизни более 40 лет.

Для любителей истории и творчества

Музей будет интересен не только поклонникам творчества Пушкина, но и всем, кто ценит историю России. В Царском Селе проходило множество значительных событий, и архитектура этого края до сих пор хранит в себе дыхание эпохи Российской империи.

Подтверждение бронирования

После покупки билета, свяжитесь для подтверждения бронирования по тел.: +7921-397-44-58

Приглашаем вас ознакомиться с историей и культурой, погружаясь в мир, в котором появилась «муза» Пушкина. Приятной экскурсии!

Купить билет на выставка Пушкин: Екатерининский дворец с янтарной комнатой и Царскосельский лицей

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В других городах
Август
Сентябрь
16 августа воскресенье
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
17 августа понедельник
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
19 августа среда
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
20 августа четверг
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
21 августа пятница
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
22 августа суббота
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
23 августа воскресенье
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
24 августа понедельник
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
26 августа среда
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
27 августа четверг
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
29 августа суббота
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
30 августа воскресенье
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
31 августа понедельник
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
2 сентября среда
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
3 сентября четверг
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
4 сентября пятница
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
5 сентября суббота
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
6 сентября воскресенье
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
7 сентября понедельник
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
9 сентября среда
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
10 сентября четверг
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
11 сентября пятница
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
12 сентября суббота
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
13 сентября воскресенье
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
14 сентября понедельник
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
16 сентября среда
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
17 сентября четверг
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
18 сентября пятница
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
19 сентября суббота
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
20 сентября воскресенье
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
21 сентября понедельник
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
23 сентября среда
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
24 сентября четверг
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10

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