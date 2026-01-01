Спектакль Пушкин — Чайковский. Е.О. История любви

Музыкально-поэтическая программа по «Евгению Онегину»

Театр «Академия слова» с гордостью представляет музыкально-поэтическую программу, посвященную любви, основанную на знаменитом романе Александра Пушкина «Евгений Онегин». Это произведение, написанное в 1823–1830 годах, по праву считается одним из шедевров русской литературы.

Любовные перипетии героев

В программе особое внимание уделяется любовной линии героев. Слово Пушкина будет звучать в сочетании с музыкальными фрагментами из одноименной оперы П.И. Чайковского, что позволит глубже постичь эмоциональную составляющую произведения.

Творческий коллектив

В создании программы участвуют талантливые артисты. Ведущий артист театра Иван Щеглов будет вести представление вместе с лауреатами международных и всероссийских конкурсов — солистами «Москонцерта» Александром Блоком (фортепиано) и Иваном Покровским (скрипка). Аранжировка музыки принадлежит Александру Блоку, а постановку осуществляет художественный руководитель театра Сергей Михайловский.

