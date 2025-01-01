Театр живописи Омского академического театра драмы представил в обновленном виде свой спектакль «Пушкин — славный парень!..». Это уникальное представление объединяет театральные элементы и выставку акварели известной омской художницы Риммы Камкиной.
На экране оживают акварели, которые перенесут зрителей в атмосферу Санкт-Петербурга, знакомя с Пушкиным и его творчеством. Зритель станет свидетелем образов героини спектакля — Риммы Камкиной: она предстанет перед публикой то в своей мастерской, то на персональной выставке в «Либеров-центре».
На сцене зрителей встретит заслуженная артистка России Татьяна Филоненко, которая выполняет главную роль. Её выступление сопровождает группа талантливых музыкантов:
Спектакль обещает быть насыщенным и эффектным, наполняя атмосферу театра светлыми эмоциями и важными акцентами на культуре. Не упустите возможность погрузиться в этот уникальный мир.