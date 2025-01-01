Спектакль «Пушкин — славный парень!..» Театра Живописи в Омске

Театр живописи Омского академического театра драмы представил в обновленном виде свой спектакль «Пушкин — славный парень!..». Это уникальное представление объединяет театральные элементы и выставку акварели известной омской художницы Риммы Камкиной.

Причудливый мир акварели

На экране оживают акварели, которые перенесут зрителей в атмосферу Санкт-Петербурга, знакомя с Пушкиным и его творчеством. Зритель станет свидетелем образов героини спектакля — Риммы Камкиной: она предстанет перед публикой то в своей мастерской, то на персональной выставке в «Либеров-центре».

Яркие музыканты и исполнители

На сцене зрителей встретит заслуженная артистка России Татьяна Филоненко, которая выполняет главную роль. Её выступление сопровождает группа талантливых музыкантов:

Евгений Сухотерина (гитара, вокал)

Сергей Глухих (клавишные)

Геннадий Найденов (аккордеон)

Спектакль обещает быть насыщенным и эффектным, наполняя атмосферу театра светлыми эмоциями и важными акцентами на культуре. Не упустите возможность погрузиться в этот уникальный мир.