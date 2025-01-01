Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Пушки-UnplUgged

Пушки-UnplUgged

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Акустический вечер "Pushking Community" в клубе "Jagger"

7 сентября на сцене питерского клуба "Jagger" пройдет большой акустический концерт "Pushking Community". Это событие приурочено к юбилею Константина "Кохи" Шустарева, капитана известной рок-группы "Пушки".

Уникальная атмосфера и сюрпризы

Концерт обещает быть особенным. В уютной и комфортной обстановке зрители смогут насладиться выступлениями известных исполнителей из Санкт-Петербурга и Москвы, которые станут приятным сюрпризом для всех гостей. Не пропустите возможность услышать любимые песни из обширного репертуара коллектива!

Живое общение с музыкантами

Вечер будет наполнен живым общением. У зрителей будет возможность задать вопросы музыкантам и поздравить юбиляра в режиме live. Это уникальный шанс стать частью музыкального праздника и выразить свои эмоции прямо на сцене!

Не забудьте о времени!

Сбор гостей начнется в 19:00. Мы будем рады видеть всех поклонников "Пушек" и любителей хорошей музыки. Лучший подарок для юбиляра – это ваше присутствие!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 сентября
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
20:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Шедевры мирового Органа
6+
Классическая музыка
Шедевры мирового Органа
26 августа в 19:30 Собор Успения Пресвятой Девы Марии
от 599 ₽
Восемь комиков
18+
Юмор
Восемь комиков
28 августа в 20:00 Stage Standup Club
от 400 ₽
Классика при свечах. Времена года Вивальди
6+
Классическая музыка
Классика при свечах. Времена года Вивальди
27 сентября в 19:00 Дом журналиста
от 799 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше