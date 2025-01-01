Пушки-UnplUgged

Акустический вечер "Pushking Community" в клубе "Jagger"

7 сентября на сцене питерского клуба "Jagger" пройдет большой акустический концерт "Pushking Community". Это событие приурочено к юбилею Константина "Кохи" Шустарева, капитана известной рок-группы "Пушки".

Уникальная атмосфера и сюрпризы

Концерт обещает быть особенным. В уютной и комфортной обстановке зрители смогут насладиться выступлениями известных исполнителей из Санкт-Петербурга и Москвы, которые станут приятным сюрпризом для всех гостей. Не пропустите возможность услышать любимые песни из обширного репертуара коллектива!

Живое общение с музыкантами

Вечер будет наполнен живым общением. У зрителей будет возможность задать вопросы музыкантам и поздравить юбиляра в режиме live. Это уникальный шанс стать частью музыкального праздника и выразить свои эмоции прямо на сцене!

Не забудьте о времени!

Сбор гостей начнется в 19:00. Мы будем рады видеть всех поклонников "Пушек" и любителей хорошей музыки. Лучший подарок для юбиляра – это ваше присутствие!