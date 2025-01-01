Спектакль Пушистый Новый год

Пушистый новый год: детская елка от Царапкиных

Пушистая семья Царапкиных с нетерпением готовится к наступлению Нового года. В скором времени к ним в гости заглянет сам Дед Мороз!

Красавица елка уже ярко наряжена, и наступило время делиться чудесными зимними сказками, танцевать и веселиться. Царапкины приглашают всех мальчиков и девочек присоединиться к празднованию самого пушистого Нового года!

Сладкие подарки для каждого участника

Каждому ребенку будет вручён небольшой сладкий подарок. Это замечательная возможность для детей не только насладиться праздником, но и почувствовать атмосферу волшебства и тепла.

Зимние сказки и веселые танцы

На елке юные зрители смогут услышать увлекательные зимние истории, а также принять участие в танцах и играх, которые создадут особое настроение. Не упустите шанс стать частью этого волшебного события!