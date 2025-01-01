Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пушистый Новый год
Киноафиша Пушистый Новый год

Спектакль Пушистый Новый год

0+
Возраст 0+

О спектакле

Пушистый новый год: детская елка от Царапкиных

Пушистая семья Царапкиных с нетерпением готовится к наступлению Нового года. В скором времени к ним в гости заглянет сам Дед Мороз!

Красавица елка уже ярко наряжена, и наступило время делиться чудесными зимними сказками, танцевать и веселиться. Царапкины приглашают всех мальчиков и девочек присоединиться к празднованию самого пушистого Нового года!

Сладкие подарки для каждого участника

Каждому ребенку будет вручён небольшой сладкий подарок. Это замечательная возможность для детей не только насладиться праздником, но и почувствовать атмосферу волшебства и тепла.

Зимние сказки и веселые танцы

На елке юные зрители смогут услышать увлекательные зимние истории, а также принять участие в танцах и играх, которые создадут особое настроение. Не упустите шанс стать частью этого волшебного события!

Режиссер
Андрей Кружков
В ролях
Юлия Воронцова
Сергей Переславцев
Александра Руденко

Купить билет на спектакль Пушистый Новый год

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
20 декабря суббота
12:00
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
от 1200 ₽
14:00
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
от 1200 ₽
25 декабря четверг
14:00
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
от 1200 ₽
16:00
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
от 1200 ₽
27 декабря суббота
12:00
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
от 1200 ₽
14:00
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
от 1200 ₽
29 декабря понедельник
14:00
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
от 1200 ₽
16:00
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
от 1200 ₽
31 декабря среда
12:00
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
от 1200 ₽
3 января суббота
12:00
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
от 1200 ₽
14:00
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
от 1200 ₽
5 января понедельник
11:00
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
от 1200 ₽
7 января среда
11:00
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
от 1200 ₽
8 января четверг
11:00
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
от 1200 ₽
10 января суббота
12:00
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
от 1200 ₽
14:00
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
от 1200 ₽

Фотографии

Пушистый Новый год Пушистый Новый год Пушистый Новый год Пушистый Новый год Пушистый Новый год Пушистый Новый год

В ближайшие дни

Служебный роман
12+
Комедия Музыка
Служебный роман
29 декабря в 19:00 Воронежский концертный зал
от 2000 ₽
Хочу мужа
16+
Комедия
Хочу мужа
17 января в 19:00 Воронежский концертный зал
от 1500 ₽
Домашняя елка. Новогодние истории Бродячего театра
Детские елки Детский
Домашняя елка. Новогодние истории Бродячего театра
28 декабря в 14:00 Никитинский театр
Билеты
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше