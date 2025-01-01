Меню
Пушистый цирк
Билеты от 1000₽
Киноафиша Пушистый цирк

Спектакль Пушистый цирк

Постановка
Театр иллюзии 0+
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Пушистый цирк – шоу с животными в Театре иллюзии

Под ярким куполом, освещенным разноцветными огнями, где красный манеж сверкает, начинается удивительное представление «Пушистый цирк». Это не просто цирк, а синтез иллюзий и трогательной истории о дружбе, мечте и вере в себя.

История о Пушинке

Главной героиней шоу становится маленькая обезьянка по имени Пушинка. Она мечтает стать артисткой и попасть в загадочный мир цирка. Однако на её пути стоят трудности, которые она преодолевает с помощью своего верного друга Шарманщика, который верит в её талант. Их история – это настоящая сказка о поддержке и настоящей дружбе.

Уникальные номера

Зрители смогут увидеть удивительные иллюзионные номера с участием дрессированных животных: голубей, попугаев, обезьянок, котов и даже главного символа года – змею. Каждый номер наполнен яркостью и оригинальностью, что делает шоу незабываемым.

Праздник завершится шоу мыльных пузырей

И в конце представления зрители станут свидетелями волшебного шоу мыльных пузырей. Слово заветное, которое произнесёт Шарманщик: «На арене только сегодня и только сейчас! Артистка – эквилибристка, мартышка по кличке Пушинка!», обещает быть моментом, который запомнится надолго.

Поспешите стать участниками этого уникального события, которое пройдет в Театре Иллюзии. Не упустите шанс увидеть, как мечта Пушинки сбудется!

Купить билет на спектакль Пушистый цирк

Январь
11 января воскресенье
12:00
Театр иллюзии Москва, Лазо, 3
от 1000 ₽

Фотографии

Пушистый цирк Пушистый цирк Пушистый цирк

